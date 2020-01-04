



У Instagram і YouTube Президента відключили коментарі - 20.01.2020 12:55

У Instagram і YouTube Володимира Зеленського відключили коментарі

В Офісі Президента рішення пояснюють атаками ботів і засиллям реклами. Можливість залишати коментарі залишилася на сторінках ВП і Зеленського в Facebook.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"У зв'язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Instagram і YouTube", - прокоментували рішення в Офісі Президента.

"Можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв'язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента в Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського", - додали в прес-службі.

Платинова Буковина, Чернівці

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