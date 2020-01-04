



Ціна біткоіна у січні 2020 повернулась до позначок вище $ 9000 - 17.01.2020 12:00

Ціна біткоіни оновила двомісячний максимум, повернувшись до позначок вище $ 9000.

У ніч на неділю, 19 січня, ціна першої криптовалюта вперше в цьому році перевищила $ 9000.. Останній раз на цих відмітках біткоіни торгувався в першій декаді листопада, коли ринок зазнав несподіваний короткостроковий сплеск на тлі новин про блокчейн-ініціативах Китаю.

За даними Tradingview, нове зростання першої криптовалюта стартував близько 01:00 UTC неділі. За кілька годин ціна піднялася до $ 9188, скоректувавшись до моменту написання матеріалу до $ 9000.. Капіталізація перевищила $ 165 млрд.

Ряд аналітиків зазначає, що темпи зростання біткоіни при цьому перевершують прогнози, складені на основі річних рухів. Згідно з ними, період акумуляції в районі $ 8500. мав тривати до кінця лютого.

В цілому з початку року ціна біткоіни піднялася приблизно на $ 2000, або майже 28% менше ніж за три тижні. Ріс за останню добу становив близько 3%.

У зеленій зоні цього ранку знаходиться і більшість провідних альткоінов. Так, ціна другої за капіталізацією криптовалюта Ethereum перевищила $ 175, хороші результати показує XRP (+ 5%), капіталізація якого перевищила $ 10 млрд. У той же час демонстрували в останні дні стрімке зростання Bitcoin Cash і Bitcoin SV пішли в невеликий мінус.

Сукупна капіталізація ринку впритул наблизилася до $ 250 млрд.

Джерело: forklog.com

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