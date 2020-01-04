Під вулицями в Сан-Франциско знайшли величезні кораблі

- 17.01.2020 11:58
Під вулицями в Сан-Франциско знайшли величезні кораблі

Під вулицями в Сан-Франциско знайшли величезні кораблі, які продежали у землі багато років.

Кожен день люди ходили по вулицях і не підозрювали, що під ними лежать кораблі. Вчені розкрили асфальт випадково і спробували дістати стародавні вітрильники.

Давним-давно під територією, яка зараз є фінансовим центром Сан-Франциско була морська затока. Сьогодні тут не тільки височіють хмарочоси, а й ходить метро. Тисячі людей щодня проходять по останкам древніх кораблів.

Перший знайшли під час риття котловану. Здивовані вчені підняли архіви і тут з'ясували, що той же корабель уже знаходили в 1912 році. Почали читати далі і виявилося: приблизно 40 кораблів закопані під Ембаркадеро і Фінансовим районом, який раніше був первісної береговою лінією міста.

Більшість кораблів це залишки золотої лихоманки, залишені людьми, які прибули в бухту Сан-Франциско здалеку в пошуках удачі.

Їх кинули на узбережжі, потім місто розрослося, океан відступив і в підсумку кораблі виявилися загорнені в асфальт.

Фото: dailymail

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: сан франциско карабли

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