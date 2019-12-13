



У Римі заборонили продавати сувеніри у пам'яток - 13.01.2020 11:14



Влада Риму заборонили продавати сувеніри, напої і фастфуд у місцевих історичних пам'яток. Про це повідомляє Express.

За даними видання, таким чином влада італійської столиці має намір боротися з надмірним напливом туристів. Зокрема, під заборону потрапила торгівля у Іспанських сходів, Пантеону, фонтану Треві і Пьяцца Навона.

«Власникам сувенірних крамниць запропонували альтернативні точки продажів, але багато хто з них незадоволені новим законом, оскільки вони" працювали легально і надавали туристам потрібний їм сервіс "», - зазначає Express.

У серпні 2019 року в Римі заборонили сидіти на сходах Іспанських сходів. Причина - занепокоєння влади про збереження пам'ятки. Особам, чия поведінка створює загрозу пам'яткам історії та культури, за що набрало чинності новим законом загрожує штраф від 250 до 400 євро.

Платинова Буковина, Чернівці

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