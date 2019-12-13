



Іран визнав відповідальність за загибель українського Boeing - 11.01.2020 12:10

Іранська влада повністю визнали провину

У Генеральному штабі іранської армії заявили, що літак дійсно був збитий, проте це була випадковість. Надзвичайна подія сталася, коли літак наблизився до об'єкта Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) недалеко від аеропорту. Тегеран запевнив, що відповідальні за подію будуть передані суду. Іранські збройні сили також обіцяли провести реформу армії, щоб «повторення подібних помилок в майбутньому» було виключено.

«Збройні сили в своєму внутрішньому розслідуванні дійшли висновку, що ракети пустили через людську помилку. (...) Ми продовжуємо з'ясовувати обставини події », - зазначив президент країни Хасан Рухані.

Міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф висловив співчуття всім постраждалим. Він додав, що частково винні в події і США, які допустили погіршення обстановки в регіоні. «Людська помилка під час кризи, викликаного авантюризмом США, привела до катастрофи. (...) Ми глибоко шкодуємо про це », - написав він у своєму Twitter.

Відповідальність за загибель лайнера взяв на себе КВІР

Командувач аерокосмічного силами КВІР Амір Алі Хаджизаде на прес-конференції завив, що збитий український літак помилково прийняли за крилату ракету, що знаходиться на відстані 19 кілометрів. Командувач уточнив, що повітряному судну був відправлений запит від сил ППО, проте відповіді не було.

Крім того, військові не отримали чіткого роз'яснення від командування про подальші дії - причиною могли стати радіоелектронні перешкоди. В результаті рішення про пуск ракети по підозрілому об'єкту було прийнято через 10 секунд.

За словами Хаджизаде, КВІР інформував керівництво країни про інцидент ще 8 січня. Однак Генштаб збройних сил вирішив не повідомляти правду про подію відразу.

Він додав, що КВІР очікували початку повномасштабної війни з США, а польоти не були припинені через те, що «це має бути зроблено відповідними органами влади». При цьому президент «Міжнародних авіаліній України» Євген Дихне заявив, що компанія не мала підстав для скасування рейсу Boeing 737-800: ні Київ, ні Тегеран не забороняли переліт.

Україна і Канада зажадали продовжити розслідування

«Ранок сьогодні не було добрим, але принесло правду. Ще до закінчення роботи міжнародної комісії Іран визнав свою провину в збиванні українського літака. Наполягаємо на повному визнання провини », - написав президент України Володимир Зеленський в своєму Facebook.

Він додав, що Київ розраховує на участь Тегерана в розслідуванні і притягнення винних до відповідальності. Україна також очікує виплати компенсацій і офіційних вибачень через дипломатичні канали. «Сподіваємося, що розслідування в подальшому буде відбуватися без штучних затримок і перешкод. Наші 45 фахівців повинні отримати повний доступ і взаємодія для встановлення справедливості », - висловився український лідер.

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також зажадав продовжити розслідування. «Нашим пріоритетом залишається внесення повної ясності завдяки прозорості та правосуддя. Ми хочемо, щоб сім'ї та близькі жертв знову знайшли спокій », - написав він у Twitter.

Трюдо підкреслив, що Канада продовжить працювати над розслідуванням катастрофи. Він додав, що канадський уряд сподівається на повне співробітництво Ірану.

Платинова Буковина, Чернівці

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