Пошкодження на корпусі літака, який впав в Ірані: збили чи горів двигун?

- 08.01.2020 12:09
Пошкодження на корпусі літака, який впав в Ірані: збили чи горів двигун?

Літак МАУ розбився в Ірані, загинули всі 168 пасажирів і дев'ять членів екіпажу.Пояснено появу пошкоджень на корпусі літака.

Авіаційний експерт Володимир Березенко прокоментував пошкодження на корпусі «Боїнга-737» «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), який зазнав аварії в Ірані.

У соцмережах були опубліковані фотографії корпусу літака, що впав. На них видно сліди пошкоджень. Попов зазначив, що подібний шкоди міг з'явитися при падінні лайнера.

«Там гірська місцевість. Осколки летять навіть від землі. Вони могли детонувати від удару і пробити обшивку, через що і здається, що це вплив вражаючих елементів », - пояснив експерт. За словами Попова, можлива версія катастрофи - загоряння двигуна, а інші проблеми виникли за ланцюговою реакцією.

Версію про теракт фахівець назвав малоймовірною. За його словами, з огляду на поточну напружену обстановку на Близькому Сході почали з'являтися повідомлення про те, що «випадково могли бути застосовані засоби ураження». Як повідомляє «Комсомольська правда», на авіафорум в інтернеті також обговорюють цю версію.

Учасник російського розслідування катастрофи малайзійського «Боїнга» над Донбасом розповів виданню, що ці сліди «дійсно схожі на ознаки впливу вражаючих елементів». Однак фахівець підкреслив, що «це можуть бути і деталі двигуна, розваленого в повітрі». За його словами, подібні пошкодження могли бути отримані через лопатей вентилятора.

Раніше повідомлялося, що на місці аварії літака в Ірані знайшли всі чорні ящики, а комісія почала розслідування причин катастрофи. Тегеран з самого початку заявив, що причиною катастрофи стала якась технічна проблема.

Boeing 737 зазнав аварії в районі аеропорту Тегерана одразу після вильоту вранці в середу, 8 січня. На борту були 168 пасажирів і дев'ять членів екіпажу, всі вони загинули. Серед пасажирів і екіпажу були громадяни України, Ірану, Афганістану, Канади та кількох країн Європи.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: причина падіння літака 2020, літак збили в Ірані

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