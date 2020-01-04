



Ворожіння на Різдво 2020. - 04.01.2020 17:36

Різдвяні ворожіння 2020: найрізноманітніші варіанти в ніч на Різдво

Різдвяні ворожіння 2020: найрізноманітніші варіанти в ніч на Різдво 2020

Різдвяні ворожіння та інші звичаї - це невід'ємна частина культури і традиці й українського народу, які з покоління в покоління передавалися нам нашими предками. Давайте спробуємо не обірвати цей ланцюжок, відновивши в пам'яті основні знання про прийдешнє магічному святі.

Різдво - найважливіша дата в церковному календарі січня і багато хто відносить ворожіння до заборон на Різдво, але все ж інші вірять у велику силу свята і ставляться до цього, як до приводу спрогнозувати своє майбутнє. Тому великою популярністю користуються ворожіння на Різдво 2020.

В першу чергу, подбайте про свій зовнішній вигляд і заздалегідь підготуйте святковий одяг на Різдво 2020. Головне, щоб обраний вбрання не був сумним і похмурим. Незважаючи на те, що в моді чорний колір, зустрічати Різдво в цій палітрі не радять. Так що включайте фантазію і оновлюйте гардероб. Напевно, деякі елементи вбрання залишаться з Нового Року, що вже значно полегшить ситуацію. Ворожіння на Різдво 7 січня. Гадання на Різдво Як гадати на Різдво, Як гадають на Різдво. Надання на Рідво. Гаданіе у Різдвяну ніч

У різдвяний Святвечір - 6 січня необхідно постити, як то кажуть, до першої зірки. І тільки з її появою, дозволяється їсти все, що красується на столі. Існують спеціальні обряди, які дотримуються в Святий вечір. ворожіння на різдво 2020

В цей день вся сім'я обов'язково повинна зібратися в батьківській хаті і встигнути все наготувати до певного часу, після чого приступити до так званої "вечорі".

До різдвяного столу пекли пиріг з вкладеним в нього монеткою, родзинкою або горошиною. Після чого господар будинку ділив пиріг на шматки. Щасливим вважався той, кому попадався вкладений сюрприз.

У будинках запалювали вогнища і каміни, а у вогонь клали дерев'яну колоду, обмазану медом і посипану хлібними зернами. Прийнято було цей вогонь підтримувати протягом усіх святок аж до старого Нового Року.

Напередодні Різдва на Русі також дотримувалися звичай колядування. Багато з вас, напевно, неодноразово ставали свідками того, як молоді люди збиралися разом і ходили по домівках, співаючи пісні-колядки і випрошуючи у господарів частування і гроші.

Учасники колядування одягалися в святковий одяг, прикрашену особливими букетиками, шапку прикрашали вінками з вічнозелених рослин і паперових квітів. Відвідування колядників, за народними повір'ями, забезпечувало господарям врожайність в поле, приплід худоби і загальне благополуччя в домі. Коли колядники пропускали чийсь будинок - це сприймалося, як образа і передвістя біди. І, навпаки, ті, хто виганяв колядників, були приречені на нещастя.

Ворожіння на Святки 2020

Одним з найвеселіших свят на Русі вважалися Святки. Весь святковий тиждень необхідно жити якось особливо, відзначаючи кожен день своєрідними прикметами і ворожіннями. Згідно ворожінням на святки, потрібно бути уважним до своїх снів, видінь і знаменням. На святки вони набувають особливого значення. Вважається, що в ніч з 6 по 7 січня сняться віщі сни, особливо при зростаючому місяці. Так що, заздалегідь приготуйте сонник, щоб по свіжій пам'яті вранці відновити все, що вам приснилося.

Найголовнішим обрядом свята були і є знамениті різдвяні ворожіння. Ворожіння на Різдво і святки 2020

Так, ворожіння на святки пояснюються тим, що саме на переломі часу старого і нового року людини особливо гостро цікавить майбутнє, то, що чекає його і близьких в новому році. У цей період нечиста сила найбільш активна і, отже, більш доступна для контакту. Адже саме від «нечистої сили» отримують відповідь на питання під час ворожіння, і тут головне - дотримати особливі правила поведінки. Наприклад, під час змови дочекатися співу півня, перехреститися і т. Д. Інакше, вважали наші предки, можна і загинути, а в кращому випадку, просто збожеволіти.

З особливим інтересом до цих традиціями завжди ставилися дівчата, які бажають дізнатися про своє заміжжя, любові, про те, як складеться спільне життя. Існують ворожіння на різдво на судженого, що дозволяють дізнатися подібні відомості.Ворожіння на Різдво 6 січня

Ворожіння на дзеркалах: ворожіння проводиться на Різдво 6 січня

Беруться два дзеркала великих і бажано рівної величини, встановлюються один проти одного, висвітлюються двома свічками; найкраще тримати дзеркало проти висвітлений стінного дзеркала так, щоб з направленого дзеркала в стінній утворився довгий коридор, осяяний вогнями.

Ворожбитів особа повинна видалити з кімнати кішок, собак, птахів і сторонніх осіб, крім однієї чи двох скромних персон. З боку цих останніх, проте ж, потрібно не дивитися в дзеркало, не підходити до ворожбитів і не розмовляти. І ось в кінці цього коридору і повинен з'явитися суджений; правда, дивитися доводиться іноді дуже довго, і побачити можна не тільки судженого ... А і всяку нечисть ... Але, іноді, це того варте! Як побачиш щось - повік не забудеш, порівнюючи відображення з майбутньому чоловіком. Ворожіння на Різдво

Ворожіння на сон: ворожіння на Різдво 2020

Кладуть під подушку гребінець, кажучи: "Суджений-ряджений, причеши мені голову". Суджений уві сні і чухає голову. Беруть наперсток солі, наперсток води, змішують і їдять. Лягаючи спати, дівчина говорить: "Хто мій суджений, хто мій ряджений - той пити мені дасть". Суджений уві сні і подає пити. Кладуть під подушку чотирьох карткових королів і кажуть: "Хто мій суджений, хто мій ряджений - той хай присниться уві сні". Суджений сниться уві сні у вигляді якого-небудь короля. Хоча, на практиці, снитися набагато більше, ніж просто карта. В основному, чоловіки, яких в житті не зустрічала.

Ворожіння на Різдво 7 січня на майбутнє

Ворожіння з черевиком (туфелькою)

Це найбільш відомий і поширений вид ворожіння на Різдво 6-7 січня 2020. Так ворожили наші прапрабабусі в селах. Робиться це так. Дівчата знімають з лівої ноги туфельки і кидають їх за ворота, спостерігаючи при цьому, в який бік ляже носок. Якщо носок виявиться поверненим назад до воріт, звідки був кинуть, - жити дівчині ще рік вдома, не виходити заміж, якщо в якусь іншу сторону - бути в новому році посватав. А якщо потрапить по голові якомусь чоловікові, то це і буде твій суджений на всю що залишилася життя (приметкой автора).



Ворожіння на Різдво і Святки

Ворожіння на кавовій гущі: ворожіння на Різдво 7 січня

Випивши кави, накрийте чашку блюдцем і три рази перекиньте її вгору-вниз. Гуща розповзеться по дну, утворюючи мудрі фігури. За ним і треба гадати.

Контур собаки символізує дружбу.

Ліс - багатство.

Сходи - досягнення бажаної мети.

Хрест-терпіння.

Вінок - слава.

Млин - брехня.

Утес - смуток, туга, самотність.

Тінь людини - приємне побачення.

Тінь будинку - символ достатку.

Рілля - добрий знак родючість, сходи, успіх

Луг, поле з пасуться тваринами - виконання бажань.

Церква, дзвіниця - повернення додому

Олень - швидка дорога

Ворота - приїзд гостей

Гора - важкий життєвий шлях

А взагалі, малюнки можуть бути різноманітними, десь навіть мудрими. Головне в ворожінні на кавовій гущі - включити свою фантазію і можна стільки всього наворожити ...

Ворожіння на воску на Різдво 6, 7 січня

Коли свічка розгориться, її нахиляють над мискою з водою і дають воску стекти. Виконати це можна кілька разів, щоб у воді застигло достатню кількість воскових крапель. Утворені хитромудрі фігури і підкажуть майбутнє - їх виймають з води і тлумачать. Якщо крім кількох великих фігур утворилося багато маленьких круглих фігур - це до грошей. А про великі фігури судять за асоціаціями, що викликаються ними. Для тих, хто не сподівається на свою уяву або побоюється помилитися, - підказка. Ворожіння на Різдво 6 7 січня 2020

Віяло - труднощі на службі, тертя в колективі, реорганізація або навіть ліквідація підприємства.

Виноград - любов, дружба, удача, достаток.

Гриб - життєва сила, завзятість, довголіття.

Дракон - «високий політ», здійснення надій, завершення праці або народження дитини.

Дзвін - вести; симетричний дзвін - добрі вісті, кривої або щербатий - погані; кілька дзвонів - тривога.

Лист дерева - заздрість, інтриги з боку оточуючих.

Мавпа - хибний друг, удавання, двозначна ситуація.

Штани - розвилка шляху, перехрестя.

Яблуко - символ життя, мудрості, здоров'я. Чим більше схожа фігура на даний яблуко, тим краще її значення. Яблуко криве, безформне може означати спокуса, якому краще не піддаватися.

Яйце - древній символ прихованого, непроявлену. Може означати страхи, побоювання, але може символізувати і просто початок чогось нового.

Ворожіння по книзі

Найкраще взяти книгу духовного змісту, можна, наприклад, "Біблію" або "Псалтир"; не розплющуючи її, загадати номер сторінки та рядка зверху чи знизу, потім розкрити її і читати в задуманому місці. Тлумачать прочитане відповідно до тому, що самого ворожбитів цікавить найбільше (достаток, поїздки, одруження, здоров'я і т. Д.).

Ворожіння на Різдво вдома

Не впадайте у відчай, якщо випав абзац абсолютно не підходить заданому питанню. Головне, всюди знайти свій таємний сенс і розшифрувати загадку.

Ворожіння на дрібних предметах

Під вечір збираються юнаки та дівчата, беруть піднос, висипають на нього хто - колечко, хто - запонку, хто - сережку, хто - гудзик, монету, інші дрібні речі. Накривають піднос рушником, співають над ним добре знайому мелодію, потім піднос під рушником кілька разів струшують, скидають рушник, і, не дивлячись, кожен тягне лівою рукою якусь із лежачих на ньому штучок. Це нагадує щось на зразок домашньої лотереї.

Той, кому дістанеться, наприклад, монета - "розбагатіє", кому дістанеться носовичок - буде сумувати в новому році, кому дістанеться ключ - придбає нове житло. А той, кому дістанеться кільце, повинен покотити його по підлозі, спостерігаючи при цьому, в який бік воно покотиться: якщо до дверей - бути в наступаючому році весіллі. Особливо кумедно виходить, якщо список предметів трохи розширити і додати чогось свого, наприклад, витягнеш запальничку - будеш запалювати весь рік.

Ворожіння на Різдво на судженого. Ворожіння по волосках на Різдво

Беруть кілька жіночих волосків, скажімо від подруги або приятельки, важливо, щоб одна була рудоволосої, інша - блондинкою, третя - брюнеткою. Потім просять сивий волосок у рідній або знайомої бабусі, і, нарешті, потрібен волосок від вдови. Крім цього, потрібен свій волосок. Нарізають сім паперових квадратів і кожен волосок загортають в окрему папір. Так як волосків всього повинно бути шість, а нарізано сім паперових квадратів, то останній, сьомий, загортають порожнім, але так, щоб з вигляду він нічим не відрізнявся від інших. Всі сім пакетиків кладуть під подушку і кажуть: "Який моїй долі бувати - такий мені волосся діставати".

Ворожіння під Різдво

У цей вечір ні з ким не розмовляють перед сном. Вранці з-під подушки дістають один пакетик і дивляться, який там волосся: якщо рудий - чоловік буде рудуватий і добрий, сивий - старше вас за віком, чорний - темний і неласкавий, білий - блондин; якщо волосся вдови - рано овдовіє або вийдете за вдівця; якщо волосся ваш - жити будете душа в душу, а якщо конвертик порожній - рано помрете.

Ворожіння по ниткам

Сучат нитки і опускають їх у воду. Якщо вони будуть крутитися в воді, це віщує гарну життя. Якщо вони залишаються в такому ж вигляді, в якому були опущені в воду, це пророкує нещасливе життя.

Ворожіння на чашках

Треба взяти кілька непрозорих чашок. Розкладіть в них хліб, сіль, цукор, кільце, гроші, в одну налийте воду. Ворожбитів має бути стільки, скільки чашок. Кожен з присутніх по черзі вибирає чашку з закритими очима.

ворожіння на чашках на різдво

Лук - до сліз, хліб - до достатку, кільце - до весілля, вода - вас очікує стійке положення, сіль - будьте уважні: найближчим часом вас можуть спіткати неприємності. Якщо дісталася чашка з цукром, скоро вас чекає веселощі. Гроші - станете багатим.

Ворожіння на судженого з кільцем

У склянку з водою кидають свій волосся і опускають туди ж обручку. Якщо немає свого кільця, можна у кого-небудь позичити. Ставлять стакан на блюдце з попелом. Запалюють свічку і, тримаючи її в руці, кажуть: "Спершу Тебе, тінь моя, яка мені доля. Прийди звідти, де є Іуда, то, що хочу знати, то мені в кільці побачити. Амінь". Гніт свічки опускають в стакан і таким чином гасять свічку. В'язальної спицею або нової голкою перемішують воду в склянці. Дивляться в стакан через кільце і там бачать, що задумали. Побачене зберігають в таємниці від усіх.

Ворожіння по тіням

Можна гадати на чистому аркуші паперу. Беруть участь 2-3 людини. Кожен сам бгає білий аркуш, кладе його на чисте блюдо або на велику плоску тарілку і підпалює. Коли лист згорить або майже згорить, на блюді утворюється гірка попелу і залишок згорілого паперу. Тепер слід створити проекцію тіней на стіні за допомогою свічки. Уважно розглядаючи тіні, можна угледіти на стіні різні картини, образи, символи. Залишається пояснити їхній кожним учасником ворожіння або всіма разом.

Ворожіння на хвої

Назбирайте оберемок хвойних гілок. У різдвяну ніч зберіться разом з подругами і розкидайте їх по підлозі (НЕ подруг, звичайно, а гілки). Тепер заплющивши очі, або зав'язавши очі, щоб не підглядати, виберіть кожна по гілці. Очки можна розв'язати. Якщо на вашій гілці кора рівна, то наречений буде хороший і собою гарний, якщо кора міцна - заможний, шорстка кора пророкує людини надійного, але не красеня, місцями обдертий стовбур говорить про те, що твій майбутній обранець не дуже заможний. Якщо гілка товста, то він буде сильний. Коротше, далі можете продовжувати самі в тому ж дусі, головне, щоб фантазії вам вистачило.

Ворожіння на рушнику

На ніч вивішують за вікно білий рушник (цікаво, це щоб майбутньому нареченому видніше було?) І говорять: "Суджений-ряджений, прийди і утрися". Якщо вранці через вікна ви дістали абсолютно сухий рушник, то сидіти вам в цьому році "в дівках", а якщо рушник мокрий, то точно бути заміжньою.

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