Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 6%- 17.12.2019 14:07
Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні зросла на 6%
Державна служба статистики повідомляє, що ціни на будівельно-монтажні роботи в січні-листопаді минулого року зросли на 6,5 відсотків.
Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-листопаді 2019 року, в порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, зросли на 6,5%. Про це повідомляє Державна служба статистики.
За даними Держстату, найбільше зросли в ціні будівельно-монтажні роботи в сфері будівництва транспортних споруд - на 11,2%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт в сфері будівництва інженерних споруд - на 2,3%.
При цьому вартість будівельно-монтажних робіт в листопаді 2019 року, в порівнянні з листопадом 2018 року, зросла на 0,9%.
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У Держстаті відзначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частини зони проведення операції Об'єднаних сил.
Як повідомлялося раніше, в 2018 році в Україні ціни на будівельно-монтажні роботи виросли на 23% в порівнянні з 2017 роком.
Нагадаємо, в Україні з 1 січня забудовники вже не будуть платити пайовий внесок.
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