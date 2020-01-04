



Гороскоп на 5 січня 2020 року - 04.01.2020 16:00

Пропонуємо вам гороскоп на 5 січня. Дізнайтеся кому посміхнеться удача і у кого будуть неприємності ...

Овен (20 березня - 20 квітня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Овнів

Досить знервований день, наповнений несподіваними проблемами у вашому особистому житті. На початку дня, агресивність по відношенню до оточуючих, здатна викликати бурхливий протест з боку близьких людей. ДрGуга половина цього дня буде насичена незвичайними подіями, з якими цілком можна впоратися, застосувавши свою винахідливість. Постарайтеся керуватися сьогодні не емоціями, а розумом, шукати компромісні і конструктивні рішення. Вам слід критично ставитися до себе, і не пред'являти до інших занадто завищених вимог.

Телець (20 квітня - 20 травня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Тельців

День на всі сто! Звідки тільки беруться всі нові і нові сили? Будь-яка справа, яке б ви не почали, вдається легко і з успіхом. Негативні сюрпризи долі, долаються сьогодні блискуче і вигодою для Тельців, особливо після обіду. Однак не розслабляйтеся - якщо ви полінуйтеся згадати, що буде і завтрашній день, вас можуть почати переслідувати надалі різні дрібні неприємності. Проте, ваш сильний енергійний характер допоможе їх подолати і вийти з ситуації з блиском. День вдалий для вкладів, накопичень і важливу покупку найкраще зробити саме сьогодні.

Близнюки (20 травня - 22 червня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Близнюків

У цей день все, що відбувається у вашій свідомості, відбивається в навколишньому просторі. Саме час попрацювати, нові ідеї, що з'явилися сьогодні, дозволять в майбутньому отримати можливість хорошого заробітку. Але не видавайте своїх планів іншим - хтось може скористатися вашою балакучістю. Постарайтеся уникати сьогодні нових людей в своєму суспільстві, в майбутньому вони можуть перешкодити вам, навіть якщо самі того зараз не бажають. В післяобідній час велика ймовірність отримання травм, будьте уважні і обережні.

Рак (22 червня - 22 липня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Раків

Сьогодні Ракам особливу увагу слід приділити здоров'ю. Можливе отримання травм, а також перебої в роботі серця. Не ризикуйте на дорозі, будьте обережні з гострими предметами і електрикою. Якщо сьогодні на вас спробують вплинути з боку - тактовно йдете з подібних ситуацій, а ради не приймайте, інакше можливі втрати в фінансах, або розлад в особистих стосунках. Не варто сьогодні заводити нових знайомих. Не робіть рішучих кроків в діловій сфері і не підписуйте з льоту ніяких документів

Лев (24 липня - 27 серпня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Львова

Все, що ви сьогодні зробите, буде даватися вам, тільки завдяки наполегливості і з додатком чималих зусиль. Постарайтеся правильно і без зайвих емоцій оцінювати виникаючі ситуації. День сприятливий для ділових договорів, великих покупок і нестандартних комерційних рішень, пов'язаних з ризиком - ризик буде виправданий. Дам, вашого зодіакального знаку, очікує інтригуюче побачення. Бути може, почнуться нові романтичні відносини, або несподівано відновляться старі. А ось сильна половина знака Лев спантеличитися боргами і незавершеними свого часу проблемами.

Діва (27 серпня - 29 вересня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Дів

Грошові проблеми як і раніше дратують і викликають неприємні емоції. Зберігайте спокій і не піддавайтеся спокусам, не беріть необоротних рішень - згодом виявиться, що вони були помилкові. Спілкуйтеся сьогодні тільки з близькими і приємними вам людьми. Друга половина доби несе з собою небезпеку захворювання, яке згодом може перейти в неприємну і довгу хворобу. Якщо хочете уникнути кризи, не відкладайте відвідування лікаря.

Ваги (29 вересня - 24 жовтень

Гороскоп на 5 січня 2020 для Терезів

День «серединка на половинку». Витратьте сьогодні свої зусилля, щоб знайти спільну мову з оточенням, для цього, ймовірно, доведеться переглянути свої плани на цей день. Не слід сьогодні приймати однозначні рішення і проявляти надмірну активність - Не метушитися в цей день. Фінансових вливань, швидше за все, не буде, навіть навпаки - ваше матеріальне становище може погіршитися. Так що, проведіть ревізію своїх фінансів і витрат, складіть бізнес-план на наступні дні. Якщо потрібно - попросіть допомоги у друзів або родичів.

Скорпіон (29 жовтня - 22 листопада)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Скорпіонів

Для Скорпіонів цей день - день протиріч. У сфері спілкування незрозуміле напруга - вас все чомусь не так розуміють, навіть близька людина, з ним особливо ймовірний конфлікт, і серйозний - аж до розриву відносин. Професійні обов'язки виконуйте згідно з вашим досвідом і доводам розуму. Сьогодні вас можуть спробувати обрахувати або ще якось обдурити при здійсненні покупки - будьте уважні. Для немолодих Скорпіонів сьогодні слід звернути особливу увагу на своє здоров'я.

Стрілець (24 листопада - 20 грудня)



Гороскоп на 5 січня 2020 для Стрільців

Хороший день для пікніків, походів, і будь-яких справ, пов'язаних з нерухомістю. Для творчості і наукових відкриттів, цей день також підходить, як ніякий інший. Ваше сьогоднішнє, несподіване знайомство, може перерости згодом у міцний роман. Можливо, вас чекає гарна новина, яка виведе на новий шлях в житті. Уважно поставтеся до свого здоров'я, можлива легка депресія, небажано сьогодні вживати спиртні напої.

Козеріг (22 грудня - 20 січня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Козерогів

Сьогодні ви зможете об'єктивно оцінити результати своєї попередньої діяльності, і ситуацію в якій через це опинилися. Події сьогоднішнього дня цілком можуть зіграти на вашу користь. Головне для Козерогів, віра в перемогу, і тоді, приголомшливі результати в професійній діяльності та особистому житті вам забезпечені. У другій половині дня порадуйте себе оздоровчою програмою без зайвих фізичних навантажень. У дітей і Козерогів похилого віку велика ймовірність інфекційного захворювання, неухильне дотримання правил особистої гігієни дозволить уникнути подібних неприємностей.

Водолій (20 січня - 20 лютого)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Водоліїв

Життєві сили представників чоловічої половини Водоліїв як ніколи високі. Інтуїтивні можливості, сексуальне чарівність, лідерські здібності піднімаються на пік можливого, однак будьте обережні, на вашому шляху можуть виникнути перешкоди, викликані заздрісникам. Підсилюйте позиції, залучаючи на свою сторону довірених друзів і людей зі спонсорськими можливостями. Дами, що народилися під знаком Водолій, від спілкування в цей день отримають тільки негативний результат, що ж, іноді побути наодинці з собою теж добре.

12

Риби (20 лютого - 20 березня)

Гороскоп на 5 січня 2020 для Риб

День для Риб двоякий і суперечливий. З ранку можна укласти вигідні контракти і провести вдалі переговори, саме зараз ви особливо переконливі. Так що скористайтеся наданою можливістю, щоб вирішити нагальні питання з вашими партнерами. А ось після обіду сили підуть на спад, причому, всі неприємні ситуації другої половини дня здатні боляче «зачепити за живе». Ранкове почуття власної всемогутності, швидше за все, зміниться депресією, в такому випадку, краще відпочиньте і бажано на самоті

Всі новини