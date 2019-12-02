Стало відомо про непристойну пропозицію Трампа журналістці- 13.12.2019 11:52
Президент США Дональд Трамп робив непристойну пропозицію колишньої ведучої Fox News Кортні Фріл (Courtney Friel). Про це йдеться в її мемуарах Tonight at 10: Kicking Booze and Breaking News, пише The Independent.
За словами Фріл, неприємний інцидент стався ще до того, як Трамп став главою держави. Вона розмовляла з бізнесменом по телефону, коли він назвав її «найгарячішою» журналісткою в країні. Після цього він нібито раптово запропонував «приїхати до нього в офіс, щоб поцілуватися». «Дональд, здається, ми обидва одружені люди», - сказала вона у відповідь.
Фріл зазначає, що згодом їй було важко на роботі з серйозним виглядом повідомляти про висунення Трампа в президенти. Крім того, журналістку дратувало, що бізнесмен називає брехуном всіх жінок, які заявляли про домаганнях з його боку. «Принаймні тепер я можу жартувати, що могла переспати з президентом, але відмовилася», - наголошується в книзі.
Коли саме це сталося, не уточнюється. Фріл працювала на Fox News шість років, до 2013-го, після чого перейшла на радіостанцію KTLA в Лос-Анджелесі, зазначає The Independent.
Трампа в непристойній поведінці або домаганнях звинувачували більше 20 жінок. Він все претензії заперечує. Зокрема, в червні 2019 го він назвав брехнею звинувачення в згвалтуванні письменниці Джейн Керролл.
На початку того ж року в суд на Трампа подала працівниця його виборчого штабу Альва Джонсон. Вона стверджує, що він в 2016 році поцілував її без згоди.
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