



52 нацгвардійці отримали сертифікати на новозбудовані квартири у Вінниці - 24.12.2019 14:33

У Вінниці напередодні новорічних свят 52 сім’ям військовослужбовців та пенсіонерів Національної гвардії України командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан вручив сертифікати на житло у новозбудованому багатоповерховому будинку. Відтепер вони зможуть жити в одно-, дво- або три- кімнатних квартирах. Будівництво 9-поверхового 72-квартирного будинку, загальною площею 3900 квадратних метрів, розпочалося у грудні 2017 року. За два роки його будівництво було завершено.



«Достойний рівень соціального захисту для військовослужбовців та їх родин, зокрема і забезпечення житлом, є одним із пріоритетних завдань керівництва держави та Національної гвардії України. Військовослужбовці, які щоденно захищають Україну, її територіальну цілісність і суверенітет повинні мати гідні умови проживання», – зазначив командувач Національної гвардії України генерал-лейтенант Микола Балан.



Більшість щасливих власників — гвардійці, які з перших днів виконували службово-бойові завдання в антитерористичній операції та операції Об’єднаних сил у Маріуполі, Слов’янську, Попасній, Дебальцевому, Золотому, Гірському тощо.



Решту сертифікатів на житло отримають сім’ї нацгвардійців по місцю проходження служби.



Отримали ключі від нової двокімнатної квартири і родина Ярошенків. Він – старший прапорщик запасу, вона – й досі служить у військовій частині 3008. Обоє – учасники бойових дій. Цього дня вони чекали понад 17 років. До цього проживали в однокімнатній квартирі на 34 квадратних метрах з двома дітьми. Отримання житла для родини є надважливою подією у їхньому житті. «Кожного Нового Року ми загадували одне і те ж бажання – мати квартиру. Ми з чоловіком з перших днів служби стали у чергу на квадратні метри. Й досі не віриться, що маємо власний куточок. Це велика радість для нас, задоволені, дуже щасливі. Вітаю усіх новоселів із заселенням у новий будинок! Нехай тут завжди панує мир та добро», – ділиться емоціями старшина Антоніна Ярошенко.



Нагадаємо, з початку 2019 року для військовослужбовців та пенсіонерів Національної гвардії України уведено в експлуатацію два 40-квартирні будинки у місті Вишгороді, службове житло у Харкові на території Національної академії на 104 квартири (40 квартир та 64 кімнати квартирного типу), здійснено придбання 62 квартир в різних регіонах України. 17 нацгвардійців, які проходять службу у військових частинах з охорони атомних електростанцій, отримали грошові компенсації на придбання житла. До кінця поточного року планується придбати ще 77 квартир.



Поряд із цим будинком буде збудовано ще один багатоповерховий будинок на 72 квартири.

Прес-служба НГУ

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