



Злодії знайшли частини людських тіл в покинутій будівлі - 11.12.2019 19:27

Скандал розгорівся в британському графстві Тайн і Вір після того, як злодії залізли в неиспользуемое будівлю і виявили там частини людських тіл і гори рецептурних ліків. Про це повідомляє Newcastle Chronicle.

Інцидент стався в районі Норт-Тайнсайд. Двоє чоловіків, незважаючи на охорону, змогли потрапити на територію порожнього комплексу і винесли звідти ліки з простроченим терміном придатності. Коли вони покидали місце, їх помітив співробітник служби безпеки, однак зупинити не зміг.

На наступний день чоловіки повернулися до будівлі за новими медикаментами. При спробі втекти одного із зловмисників помітили поліцейські. Вони змогли наздогнати чоловіка, після чого з'ясувалося, що він отруївся шкідливими випарами.

Другого зловмисника знайшли на території комплексу серед контейнерів з ліками пожежні, яких викликали через біологічної небезпеки. У підсумку обом чоловікам довелося пройти процедуру спецобработки через контакт з шкідливими відходами.

Як з'ясувалося, частини тіл і медикаменти пролежали в будівлі приблизно рік - з кінця 2018 року. Їх залишили гнити його колишні власники: вони втратили контракт з Національною службою охорони здоров'я Англії і збанкрутували, при цьому утилізувати відходи ніхто не став. В результаті доступ до пакетів і коробок з медикаментів міг отримати будь-який проник в приміщення.

Фото: chroniclelive. co. uk

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