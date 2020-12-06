Через 10 років криптовалюти замінять фіат

- 06.12.2019 15:40
Через 10 років криптовалюти замінять фіат

Експерти великої фінансової установи Deutsche Bank провели дослідження, результати якого показали, що в найближчі 10 років попит з боку користувачів на альтернативні валюти буде лише зростати, в результаті криптовалюта зможуть замінити фіат.

У своєму звіті експерти банку описали проблеми, з якими в останні роки стикаються фіатние валюти різних країн світу, відзначивши, що з появою цифрових валют проблеми фіата лише посилилися.

«Основні переваги віртуальних валют, в тому числі анонімність, може підштовхнути ще більше людей до крипто. Щоб отримати загальне визнання криптовалюта необхідно вирішити кілька перешкод, які вони зможуть пройти за допомогою співпраці з постачальниками карт і мобільних додатків. Є підстави вважати, що через 10 років криптовалюта можуть замінити фіат », - впевнені в Deutsche Bank

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: фіат, курс, що таке фіат, курс біткоіну до фіату, віат зникне?

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