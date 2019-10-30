Історік Олег Соколов напише книгу про вбивство аспирантки

- 27.11.2019 11:15
Історік Олег Соколов напише книгу про вбивство аспирантки

Історик Олег Соколов, обвинувачений у вбивстві 24-річної аспірантки, збирається написати автобіографічний роман про життя і любові. Про це повідомила газета «Московський комсомолець».

Арештант, який перебуває зараз в психлікарні московського ізолятора «Бутирка», попросив у членів Громадської спостережної комісії, які відвідали його, ручку і папір.

«Напишу про всім, що зробив і що перекреслив декількома секундами ... я і Настя були на взводі ...» - пояснив Соколов і заплакав.

Він також пояснив свою спробу суїциду під час слідчого експерименту, коли його привезли в квартиру, де він убив і розчленував тіло своєї коханки - аспірантки Анастасії Іщенко.

«Привезли туди, і тоді все накатило знову. Все згадав, все повторилося ніби ... »- сказав Соколов. Він додав, що його не треба лікувати, бо він «нормальний і в стінку головою не б'ється».

Російський історик розчленував студентку-коханку. Він зізнався у всьому і заплакав в суді. Обвинуваченого привезли в Москву з Петербурга для проведення психіатричної судмедекспертизи в НДІ імені Сербського. У психлікарні «Бутирки» він проведе кілька днів. На даний момент Соколов міститься в двомісній камері, його сусідом є обвинувачений в насильницьких діях сексуального характеру.

18 листопада, під час слідчого експерименту в квартирі, де було скоєно вбивство, Соколов спробував ранити себе кортиком. Він скористався моментом, коли з нього ненадовго зняли наручники. При цьому на історика був бронежилет. Його зупинили знаходилися на місці слідчі.

Олега Соколова затримали 9 листопада в Санкт-Петербурзі при спробі втопити в річці Мойці відрізані жіночі руки. Пізніше він зізнався, що вбив свою аспірантку і співмешканку Анастасію Єщенко на грунті ревнощів, потім розчленував її тіло, щоб позбутися доказів. 11 листопада суд заарештував історика на два місяці.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: книга Олега Соколова, фото вбивці Соколова, де зараз Олег Соколов

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