Хлопець відправив відео свого сексу матері

- 02.12.2019 10:10
Хлопець відправив відео свого сексу матері

Користувач Reddit з ніком Lubie121 випадково відправив матері фотографії та аудіо заняття сексом. Це сталося через особливої ​​функції його смартфона.

Lubie121 пояснив, що при трьох швидких натисканнях кнопки розблокування екрану телефон відсилає повідомлення з проханням про екстрену допомогу тим людям, яких визначив користувач пристрою. При цьому до повідомлення прикріплюються фото з передньою і задньою камери, коротка аудіозапис того, що відбувається навколо і GPS-координати смартфона.

Кнопка розблокування випадково нажалася, коли він займався сексом. Повідомлення з проханням про допомогу було відправлено партнеру Lubie121 і його матері, яка відразу ж передзвонила синові. Він попросив її не дивитися фотографії і не слухати аудіозапис. Юзер додав, що відчув одночасно жах, шок і сором.

Автор поста уточнив, що знімки вийшли розмитими, але на записі чітко було чути звуки сексу. «Я сподіваюся, що мама видалила повідомлення. Якщо немає, Різдво буде дуже незручним, і мені доведеться переїхати на інший континент », - уклав він.

Раніше на Reddit став популярний пост з розповіддю чоловіка про те, як він побачив в порно двійника своєї дружини. Спочатку він запанікував, але потім встановив, що у відвертому відео знімалася інша жінка.

Платинова Буковина, Чернівці

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