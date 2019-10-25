



Меру Садовому оголосили про підозру у зловживанні владою - 21.11.2019 15:35

Мер Львова Андрій Садовий у четвер, 21 листопада, заявив, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила йому про підозру у зловживанні владою.

"Тільки що прокурори Холодницька вручили мені по електронній пошті про підозру. Про що йде мова? У 2015 році місто Львів на відкритому інвестиційному конкурсі привернув інвестора - компанію CTP. Ми від цієї компанії за землю отримали 54 млн грн. Було поле, де корови паслися. На це поле компанія повинна побудувати індустріальний парк. Починаючи з 2015-2016 років і далі - блокування з усіх боків. На рівні влади держави, генеральної прокуратури ... за той час компанія CTP побудувала парки в Румунії, в інших країнах. Це третій за обсягом інвестор, який інвестує т в промислове майно. Вони мають намір створити тут у Львові три тисячі нових робочих місць. З тих пір, з 2016 року, прокурори їздять, досліджують. Земля стоїть. Такі реалії нашого часу, будемо боротися і будемо перемагати ", - сказав він у відеозверненні , опублікованому в Фейсбук.

Довідково:

Закінчивши середню школу Андрій Садовий надходить до Львівського технікуму радіоелектроніки. Після отримання диплома в 1987 році львів'янина закликають на два роки в армію в Москву.

Відслуживши Андрій Садовий вирішує продовжити освіту заочно у Львівському політехнічному інституті. У 1995 році він закінчує «Львівську політехніку» і отримує кваліфікацію «інженер-електронік».

Через два роки Андрій дипломується за фахом «фінанси і кредит». А в 1999 році інженер і фінансист закінчує ще й Академію держуправління при Президентові України та стає магістром державного управління.

Трудову біографію Андрій Садовий почав на заводі «Львівприлад» регулювальником радіоапаратури. На підприємство він прийшов, демобілізувавшись з армії.

Робочим майбутній мер працював до 1992 року, а потім став заступником директора Львівського відділення фонду соціальної адаптації молоді.

У 1993 році Андрій Садовий йде в медійний бізнес і разом з партнерами засновує радіостанцію «Люкс».

У 1995 році переходить на роботу в фірму «Галицькі інвестиції». Це була перша українська інвестиційна компанія, яка володіла ліцензією на проведення операцій з цінними паперами.

Відомо, що ця фірма мала всі ознаки фінансової піраміди. Втім, Садовий ні її засновником, а тільки виконував роль найманого працівника.

У 1997 році львів'янин очолив правління ТОВ «Південьзахіделектромережбуд». Тут Андрій працює до 2005 року.

Одночасно з цим Садовий реєструє громадську організацію «Інститут розвитку міста» і стає її головою. Також в 2002 році він запускає телерадіокомпанію «Люкс» і очолює раду цього ЗАТ.

Згодом до складу медіахолдингу входять: Телеканал «24», «Радіо Люкс», «Радіо 24», портал «Футбол 24», інтернет-видання Zaxid.net, рекламне агентство «Люкс».

Політична діяльність

У 1998 році Андрій Садовий обирається до Львівської міськради. Він засідає в місцевому парламенті до 2002 року. У 2005 році Андрій Іванович створює суспільно-політичне об'єднання «Самопоміч».

Під час Помаранчевої революції інформаційні ресурси Садового підтримують опозицію, а сам він стає членом партії «Наша Україна».

У 2006 році в статусі лідера «Самопомочі» і власника медіа-холдингу Садовий виграє вибори на посаду міського голови Львова.

У 2008 році львівський голова висуває ідею про відновлення в Україні Магдебурзького права - однієї з форм місцевого самоврядування.

На наступний рік мер Львова виходить з «Нашої України» за власним бажанням.

У 2010 році Андрій Садовий знову обирається градоначальником столиці Галичини. Він йде на вибори від Республіканської Християнської партії.

У грудні 2012 року громадське об'єднання «Самопоміч» реорганізується в партію і Садовий стає її лідером.

Під час євромайдан мер Львова закликає городян підтримати протести в Києві, що і робить сам, вийшовши на вулицю разом з земляками.

Очолив після Революції Переваги Кабмін Арсеній Яценюк пропонує Садовому пост віце-прем'єра. Однак лідер «Самопомочі» від цієї посади відмовляється і заявляє про участь своєї політсили у виборах різного рівня.

На позачергових виборах до Верховної Ради в 2014 році партія Садового вперше проходить в парламент набравши 10,97% голосів виборців і взявши 32 мандати. Сам керівник політпроекту вважав за краще залишитися главою міста.

Крім цього, «самопомощнікі» обираються і в місцеві органи влади: обласні та міські ради.

У листопаді 2015 року Андрій Садовий втретє перемагає на виборах Львівського міського голови.

Восени 2018 року лідер «Самопомочі» заявляє про те, що не має наміру в четвертий раз висувати свою кандидатуру в мери, а візьме участь в президентських виборах. У січня 2019 партійці висунули свого лідера кандидатом в глави держави.

Деякі ЗМІ повідомляють про те, що свій капітал кандидат в президенти заробив в 90-і роки будучи одним з працівників фірми «Галицькі інвестиції». Компанія займалася фінансовими махінаціями на зразок «МММ».

Завдяки цим грошам Андрій Садовий створив свою медіакорпорацію.

Мера Львова пов'язували близькі стосунки з віце-прем'єром часів Януковича Борисом Колесніковим. «Регіонал» відповідав за підготовку інфраструктури України до «Євро-2012».

Як відомо, столиця Галичини отримала право приймати матчі футбольного чемпіонату. На гроші, виділені з держбюджету, у Львові будувалися дороги, реконструювався аеропорт і стадіон.

Як стверджували місцеві активісти, Колесніков був частим гостем Садового. Він неодноразово таємно приїжджав до Львова, обговорювати інфраструктурні проекти. Разом з мером віце-прем'єр відвідував європейські країни нібито в пошуках якихось будматеріалів.

Коли в 2011 році стали поширюватися чутки про махінації градоначальника при ремонті доріг, Колесников, який прибув до Львова, прилюдно заявив, що не дасть Садового в образу.

Платинова Буковина, Чернівці

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