



На фото 120-річної давності «виявили» Грету Тунберг - 18.11.2019 15:19

У соцмережах препустити, що екоактівістка - мандрівниця в часі.

Самі дикі теорії змови навколо особистості Грети Тунберг на цьому тижні знайшли своє несподіване підтвердження. Дослідники виявили в архіві фото 120-річної давності з юною активісткою.

На фото, знайденому в архівах Вашингтонського університету, зробленому в Юконі (Канада) в 1898 році, відразу кидається в очі разюча схожість дівчинки з 16-річною еко-активісткою, Гретою Тунберг, повідомляє The Sun. На фото зображені діти, які зайняті видобутком води.

У Twitter припустили, що Грета Тунберг є справжньою мандрівництвом в часі:

- «Скільки ще подорожей у часі повинна зробити Грета Тунберг, щоб попередити людство, перш ніж ми прислухаємося до її словами і вчинимо правильно - в ім'я людства і планети?»

- «Вона носить таку ж зачіску, і навіть косички у неї лежать на ту ж сторону. Мандрівниця в часі або просто Грета в минулому житті. Мій мозок вибухнув! »



- Це просто лякає!

Платинова Буковина, Чернівці

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