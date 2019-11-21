



Корабель Ілона Маска вибухнув - 21.11.2019 12:51

Випробування першого прототипу корабля Starship Mk1 від SpaceX на полігоні в Бока-Чіка на півдні Техасу закінчилися невдачею. Потужний вибух стався під час тестування паливних баків. Про це повідомляється на сайті НАСА.

Позаштатна ситуація виникла при заповненні резервуарів для метану і кисню кріогенної рідиною. Верхня перебирання корабля лопнула і була викинута за межі майданчика, після чого в повітря піднялася хмара парів і кріогенної рідини. Нижня перебирання також розірвалася, що вказує на руйнування всієї внутрішньої конструкції резервуару.

За словами представників SpaceX, метою випробування було максимальне підвищення тиску в системі, тому була висока ймовірність, що щось піде не так. Інцидент не є критичним, оскільки раніше компанія вирішила не використовувати Mk1 для польотів, а зосередитися на розробці Mk3 з поліпшеним дизайном. Крім того, Mk1 не був повністю зібраний, і у корабля був відсутній верхній обтічник і двигуни.

Starship є другим ступенем створюваної SpaceX багаторазової космічної транспортної системи BFR. Другий ступінь отримає шість двигунів Raptor, перша - 31. Raptor, який працює на метані і кисні, відрізняє найбільша тяговооруженность (відношення розвивається силовим агрегатом тяги до його ваги) серед всіх коли-небудь створених ракетних двигунів. У багаторазовому варіанті система BFR розрахована на виведення на навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження і повернення на Землю до 50 тонн, а також комфортне транспортування до 100 осіб (по 2-3 в каюті) до Місяця і Марса. Система повинна полетіти в 2022 році.

Платинова Буковина, Чернівці

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