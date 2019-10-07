Митники незаконно отримували кошти від власників автомобілів з іноземною реєстрацією схемо

- 12.11.2019 14:31
Митники незаконно отримували кошти від власників автомобілів з іноземною реєстрацією схемо

 Слідчі теруправління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, викрили схему незаконного отримання коштів службовими особами митного поста «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці ДФС від власників транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

За попередньою інформацією: митник за посередництва цивільної особи вносив до бази даних недостовірні відомості щодо виїзду автомобіля з іноземною реєстрацією за межі України без фактичного перетину кордону. За таку «послугу» водії сплачували ділкам від 500 до 1000 євро, гроші передавали через посередників, серед яких – колишні працівники правоохоронних та контролюючих органів.

Важливо: дана схема дозволила водіям уникати штрафу у 170 тисяч гривень за нелегальне використання автомобілів іноземних власників.

Відбулося: затримання посередника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання другої частини неправомірної вигоди.

Примітка: під час санкціонованих обшуків у автомобілі посередника та за місцем його проживання виявлено 1700 доларів США, 180 євро, 1606 румунських лей та автомобільні номерні знаки іноземної реєстрації.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення працівнику митниці про підозру.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Чернівецької області, оперативний супровід – відділ по боротьбі з контрабандою та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області.

Кваліфікація: прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, або за попередньою змовою групою осіб, або повторно, або поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України).

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: євробляхи новини, таможня, Чернівці

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