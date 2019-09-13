Богдан висказався про олігархів, депутатів та хабарі

- 30.10.2019 12:29
Богдан висказався про олігархів, депутатів та хабарі

Богдан охарактеризував відносини Слуг народу з олігархами

Глава ОП зробив гучну заяву. Він повідомив, що в команді Зеленського ніхто не брав хабарів від олігархів і не був замішаний у жодних корупційних схемах.
Андрій Богдан розповів журналістам "Української правди", що «слуги народу» повністю вільні від будь-якого впливу олігархів. Також він заявив, що у нього немає точок дотику з магнатами.

Богдан розповів, що в команді Зеленського не брали хабарів

«За час моєї присутності в ОП ніхто не взяв жодного хабара і не отримав частки в якихось корупційних потоках, тому олігархи не можуть вплинути на нас. У Верховній Раді у нас достатньо голосів, щоб приймати рішення незалежно. І навіть якщо декому з олігархів щось не подобається, у них немає ні найменшої можливості нами маніпулювати. вони можуть звернутися до мене з якимись питаннями, коли Верховна Рада приймає закони, які не влаштовують їх. Але в такому випадку я тільки з'єдную їх з компетентними фахівцями - нардепом або зі своїм замом, і виключно для того, щоб вислухати їхню точку зору », - заявив чиновник.

Глава Офісу президента України Андрій Богдо стверджує, що у олігархів сьогодні немає можливості шантажувати владу

Богдан запевняє, що офіс Зеленського незалежний від олігархів: "Ніхто не взяв ні копійки"
Офіс президента Володимира Зеленського незалежний від олігархів. Про це заявив глава ОПУ Андрій Богдан в інтерв'ю виданню "Українська правда".

"Що завжди відбувалося: в цьому приміщенні (офісі президента на вулиці Банковій - Delo.ua) 27 років міняли бізнес-інтереси на політичний вплив - ти мені даєш знижку, а мої 20 депутатів голосують за твій законопроект. У тій чи іншій формі, можливо , десь були гроші, вплив, частки в бізнесі. у нас цього абсолютно немає. За весь час моєї присутності, моєї команди в цьому приміщенні ніхто не взяв ні копійки хабара, не отримав частки в якихось потоках ", - підкреслив політик .

Він додав, що у команди достатньо голосів у Верховній Раді, щоб самостійно приймати рішення. "Якщо комусь із олігархів у нас щось не подобається, у них немає можливості нас шантажувати", - зазначив Богдан.

Втім, глава ОПУ визнав, що олігархи можуть звертатися до Офісу з законодавчими питаннями.

"В основному, вони спілкуються, якщо ми приймаємо закони, які їх не влаштовують. Але у мене немає специфічних знань в області цих законів, тому я кажу: виділіть людини, який є фахівцем, я з'єднаю. Або з депутатом, або зі своїм заступником . Але тільки інтелектуальну суперечку, щоб почути якісь доводи ", - пояснив політик.

Він також зауважив, що команда може звертатися до олігархів за допомогою: "Ми будемо просити олігархів в разі найменшого примирення вкладати гроші в Донбас. Хтось уже готовий це робити, хтось не готовий, хтось робить".

Нагадаємо, раніше Андрій Богдан розповів, як оцінює роботу Кабміну і Верховної Ради.

Платинова Буковина, Чернівці

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