



Вчені не змогли зрозуміти, звідки беруться наркотики в стічних водах - 07.10.2019 11:32

Відкриті нещодавно високі концентрації амфетамінів, інших наркотичних засобів і звичайних ліків в стічних водах у великих містах Америки виникли не завдяки викиданню цих препаратів в туалети.

Відкриті нещодавно високі концентрації амфетамінів, інших наркотичних засобів і звичайних ліків в стічних водах у великих містах Америки виникли не завдяки викиданню цих препаратів в туалети, а за поки що нез'ясованих причин, заявляють хіміки в статті, опублікованій в журналі Science of the Total Environment.

"Подібні результати не повинні змушувати людей боятися пити воду або купатися в ній. Насправді, концентрації всіх цих речовин у воді настільки малі, що вам доведеться випити цілий футбольний стадіон води для того, щоб набрати на дозу того чи іншого речовини. Ми знаємо , що ці препарати в таких дозах здатні викликати порушення в екосистемах, однак їх вплив на людину ще належить вивчити ", - заявила Христина Ватовец (Christine Vatovec) з університету Вермонта (США).

Ватовец і її колеги розслідували гучну історію про те, що недавно їх колеги виявили в стічних водах кількох великих міст високі концентрації різних антидепресантів і інших ліків, що викликають аномалії в роботі мозку і в поведінці риб і інших тварин.

Джерелом таких забруднень, за словами авторів статті, традиційно вважаються туалети простих американців і своєрідна "традиція" викидати невикористані ліки або наркотики в туалет, а потім змивати їх. З цієї причини недавно влади США стали рекомендувати людям викидати "зайві" таблетки і інші препарати в спеціальні урни в поліцейських ділянках, а не змивати їх в каналізацію.

На відміну від інших хіміків, які вивчали цю проблему, команда Ватовец провела практичний експеримент, скориставшись тим, що студенти з університету Вермонта і коледжу Шамплейна були виселені з кампусу на 10 днів минулої весни. Вчені безперервно забирали проби води з каналізації під час з'їзду учнів і в'їзду викладачів університету, вимірюючи концентрації різних препаратів в нечистотах.

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Таке враження, що в цьому американському місті всі жителі дружно проголосували за ЗСЖ і викинули наркотики в унітаз. Як з'ясувалося, в стічних водах Балтімора концентрація нарковеществ просто зашкалює. Звичайний місто США, між іншим.

За словами вчених, їм вдалося знайти 51 ліки, в тому числі ряд антидепресантів, а також морфін, метадон, оксикодон, ефедрин, декстраморфан, амефетамі і цілий ряд інших наркотиків.

Як розповідає Ватовец, її команда очікувала побачити сплеск в концентрації всіх цих речовин в ту тиждень, коли студенти з'їжджали з кампусу, однак цього не сталося, що означає, що вони не викидали залишки ліків або не рятує від наркотиків, змиваючи їх в туалет. Всі зміни в наборі забруднювачів відбулися тільки після вселення нових мешканців, які, як виявилося, пили більше ліків і вживали менше кави і сигарет, а також після настання літа, коли концентрація антиалергенних препаратів в воді різко зросла.

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Все більша кількість американців помирає не тільки від передозування опіоїдних знеболюючих, але і від звичайних антидепресантів, які можна купити в аптеці або в глобальній мережі без рецепта.

Здивовані таким ходом подій, вчені провели опитування серед трьох сотень студентів, поцікавившись у них, що вони робили з ліками при переїзді. Як виявилося, 99% учнів позбувалися від таблеток, викидаючи їх у звичайні смітники або вступаючи іншими шляхами, і лише 1% змивав їх в туалет.

Що це означає? Це говорить, швидше за все, як зазначає Ватовец, що всі ці речовини потрапили у воду каналізацій "природним" шляхом, через організм їх споживачів, що фактично позбавляє сенсу ідею здавати надлишки ліків і таким чином боротися з забрудненням води антидепресантами і наркотиками.

Як з цим тоді можна боротися? Ватовец пропонує фармацевтам зосередити зусилля на створенні так званих "зелених" ліків, молекули яких розкладаються всередині організму людини. Такий крок знизить навантаження і зменшить ймовірність появи негативних змін в екосистемах, підсумовують автори статті.

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