Министр экономики Украины Милованов: Украина не интересует, в экономике не понимаю

- 07.10.2019 11:20
Министр экономики Украины Милованов: Украина не интересует, в экономике не понимаю

"Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"

"…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"

На Украине откопали выступление тамошнего министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова на каком-то семинаре и теперь потешаются

Какой-то новый уровень откровенности - министр развития экономики, который ничего не понимает в экономике и сам же об этом говорит. Ну... зато честно. Предупредил

В сети активно распространяется отрывок неодназначного выступления Тимофея Милофанова, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в правительстве Алексея Гончарука на семинаре "Economy Lab" (можно перевести как "Экономическая лаборатория" - Ред.).

Выступая перед слушателями Тимофей Милованов делится с ними такими, например, пассажами: "Я уехал из Украины в 1999 году и возвращался по личным делам… меня никогда не интересовала особо Украина… меня интересовал парусной спорт и сальса"; "…я занимался теорией игр, теорией контрактов, микроэкономикой… я - теоретик... я особо не понимал ничего в экономике и продолжаю ничего не понимать…"; "…я просто не переношу любые встречи..." и т.д. и т.п.

Это видео уже вызвало негативную реакцию у пользователей. Например, известный юрист Елена Лукаш, иронично прокомментировала это выступление чиновника.

"Тимофей Сергеевич Милованов. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства правительства Зеленского. Будет поднимать экономику и распродавать землю и госсобственность. Оскара автору его назначения! Это полный Трускавец!", - написала Елена Лукаш.

Ключові слова: Это видео уже вызвало негативную реакцию у пользователей. Например

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