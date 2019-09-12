У Чернівцях арештовано підозрюваних у торгівлі зброєю та наркотиками

- 07.10.2019 11:17
У Чернівцях арештовано підозрюваних у торгівлі зброєю та наркотиками

3-го жовтня, оперативники Управління стратегічних розслідувань та слідчі-детективи ГУНП в Чернівецькій області спільно з бійцями спецпідрозділу «КОРД» затримали учасників злочинної групи, яка займалася збутом важких наркотиків і зброї.

 

Сьогодні, 4-го жовтня, на підставі зібраної доказової бази затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

 

Окрім цього, суд задовольним клопотання органів досудового розслідування та ухвалив застосувати до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

 

Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вказаної злочинної діяльності.

 

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій областіyfhr

Ключові слова: наркотики чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–серпень 2019 року Повідомлення головного управління статистики у Чернівецькій області
- 09.10.2019 10:29
Вчені не змогли зрозуміти, звідки беруться наркотики в стічних водах Відкриті нещодавно високі концентрації амфетамінів, інших наркотичних засобів і звичайних ліків
- 07.10.2019 11:32
Министр экономики Украины Милованов: Украина не интересует, в экономике не понимаю На Украине откопали выступление тамошнего министра развития экономики..
- 07.10.2019 11:20
Програма Дня міста Чернівці 2019 святкові заходи з нагоди 611-ої річниці міста будуть проходити з 1 по 7 жовтня.
- 26.09.2019 15:45
Моніторинг закупівель Чернівецької області Протягом півроку оголошено 11 644 закупівлі загальною очікуваною вартістю
- 18.09.2019 10:47
У "ПриватБанку" стався масштабний збій Згідно з повідомленням, робота терміналів і "Приват24" повинна бути повністю відновлена ​​сьогодні до 20.30-21.00.
- 13.09.2019 21:02
Бумбокс видає новий альбом “Таємний Код: Рубікон” Про пісні, що потрапили до релізу, розповідає Андрій Хливнюк.
- 12.09.2019 16:44
Укрзалізниця хоче закрити 13 станцій у Чернівецькій області На Буковині залізниця не електрифікована, тому дизельні пасажирські потяги тут є
- 12.09.2019 15:27
Чоловік підпалив суху траву на подвір'ї: згоріли три будинки, п'ять авто, три гаражі і трактор. ФОТО 42-річний чоловік, не дивлячись на заборони та попередження від Державної служби з
- 12.09.2019 15:16
Для проникнення у помешкання з’явився самонабірний ключ. Як захиститися від злочинців? Стандартні замки – це пристрої із сувальдним або циліндровим механізмом замикання.
- 12.09.2019 09:23

Всі новини