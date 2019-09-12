У Чернівцях арештовано підозрюваних у торгівлі зброєю та наркотиками- 07.10.2019 11:17
3-го жовтня, оперативники Управління стратегічних розслідувань та слідчі-детективи ГУНП в Чернівецькій області спільно з бійцями спецпідрозділу «КОРД» затримали учасників злочинної групи, яка займалася збутом важких наркотиків і зброї.
Сьогодні, 4-го жовтня, на підставі зібраної доказової бази затриманим оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених частиною 2 статті 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
Окрім цього, суд задовольним клопотання органів досудового розслідування та ухвалив застосувати до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вказаної злочинної діяльності.
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