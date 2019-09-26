



Програма Дня міста Чернівці 2019 - 26.09.2019 15:45

Цього року День міста у Чернівцях святкуватимуть 5-6 жовтня. Хоча святкові заходи з нагоди 611-ої річниці міста будуть проходити з 1 по 7 жовтня.

Чернівчани та гості міста зможуть відвідати ярмарки, святкові концерти, виставки, спортивні події. Вже традиційно на гостей свята чекають численні фотозони.

Серед цікавих заходів також містечко вікінгів та чемпіонат з поїдання бургерів.

План заходів Дня міста Чернівці

1 жовтня

Центр культури «Вернісаж» (вул. О. Кобилянської, 53), 16.00 - відкриття виставки творчих робіт випускників Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В. Шкрібляка

2 жовтня

Художній музей, 15.00 - «Чернівецькі арабески». Присвята рідному місту. Живопис Марини Рибачук

Центр культури «Вернісаж» (вул. І. Франка, 15), 16.00 - відкриття ювілейної персональної виставки Ігора Хілька

Будинок естетики та дозвілля, 18.30 - Мистецьке свято «Місто, без якого мені не жити»

3 жовтня

Центральна площа, 13.00 - конкурс дитячого малюнку «Чернівці – моя казка»

Чернівецький центр юнацької творчості ім. Л. Каденюка - всеукраїнський конкурс молодіжної творчості «Мирний космос»

4 жовтня

Міська рада (каб. 105), 12.00-14.00 - Кубок Чернівців з шахів серед учнів шкіл міста

Чернівецький обласний краєзнавчий музей, 14.00 - персональна виставка Лариси Дем′янишиної «Ізвори…» (живопис, графіка, вільний розпис по шовку)

Площа КМЦ «Садгора», 15.00 - святковий концерт «Осінні барви мого міста»

Площа Театральна, 15.30 - святковий концерт «Мій край живої музики й пісень»

Площа Театральна, 17.00 - загальноміський молебень «За мир. За Чернівці»

Клуб мікрорайону «Рогізна», 18.30 - ретро-вечірка «Чернівці у стилі»

Палац урочистих подій (вул. О. Кобилянської), 12.00 - День відкритих дверей «Одруження на Панській»

5 жовтня

Центральне кладовище, кладовище на вул. Зеленій, Садгорі, Роші, 10.00 - покладання квітів до могил бургомістрів, примарів, почесних громадян, учасників АТО

Ратуша, 12.00 - урочисте відкриття Дня міста

Площа Пресвятої Марії – вул. Шкільна, 10.00-22.00 - виставка-продаж виробів майстрів народних ремесел, продуктів бджільництва та ресторанного господарства

Літній театр, 10.00 - Всеукраїнський фестиваль-конкурс дитячої та юнацької творчості «Осіння пектораль талантів»

Вул. М. Емінеску, 11.00-20.00 - містечко вікінгів

Центральна площа, 10.00-20.00 - виставка-продаж хлібобулочних та кондитерських виробів

Площа Пресвятої Марії, 10.00-19.00 - ковальська майстерність

Вул. Головна (вздовж огорожі парку ім. Т. Шевченка), 10.00-18.00 - виставка-ярмарок непродовольчих товарів

Соборна площа, 10.00-22.00 - локація фуд-корту кампанії «Гарбуз»

Театральна площа, 10.00-20.00 - виставка-презентація автомобілів

Вул. О. Кобилянської, 10.00-20.00 - книжковий ярмарок

Вул. О. Кобилянської, 10.00-20.00 - «Чернівецький фортель» - ярмарок виробів ручної роботи та українських крафт-брендів

Вул. О. Кобилянської, 20 - Як бути енергоефективним. Інтерактивний стенд @EU4energy

На розі вулиць М. Гоголя та О. Кобилянської, 12.00 - виставка творчих робіт учнів художньої школи ім. М. Івасюка та майстер-класи для юних чернівчан «Чернівці – барвиста палітра рідного міста»

Площа Соборна, 11.00 - змагання зі стронгмену «Богатирський турнір»

Площа Філармонії, 13.00-18.00 - «Дитяче містечко» (великі шашки, ігротеки з подарунками, танці, музика, святкова лотерея)

Вул. О. Кобилянської, 47 - фотозона «Книжковий континент на ім’я Чернівці»

ФСК «Олімпія», 10.00 - Всеукраїнський рейтинговий турнір з бально-спортивної хореографії «Чернівці OPEN – 2019»

Театральна площа, 13.00 - фестиваль закладів позашкільної освіти «Рідне місто – моє Чернівці»

Вул. О. Кобилянської, 13.00 - показ моделей

Дворик Ратуші, 10.00-18.00 - школа буковинської тайстри, майстер-класи, презентація проекту, погашення марки «Буковинська тайстра», парад Тайстр

Вул. О. Кобилянської, 36, 14.00 - святкова концертна програма «Музична перлина, мої Чернівці»

Театральна площа, 15.00-18.00 - чемпіонат з поїдання бургерів

Стадіон «Буковина» (вул. О.Гузар), 15.00 - чемпіонат України з футболу. Друга ліга. ФСК Буковина – ФК Оболонь Бровар-2

Палац «Академічний» - 5-й молодіжний конкурс польської пісні 60-80-х років, присвячений Володимиру Івасюку

Вул. Калинівська, 16.30-21.00 - змагання з автомобільного спорту (драг рейсінг)

Штейнбарг галерея&кафе (вул. Університетська, 11), 16.00 - мистецький проект Олега Любківського «Ієрусалим над Прутом»

Кафе «Еники-Беники» (вул. О. Кобилянської, 42), 17.00-19.00 - благодійний захід «Смачний вареник»

Біля ресторану «Панська ґуральня», 17.30-18.30 - святкова хода та «Переберія статуї Європи», музичний виступ, флешмоб офіціантів

Центр культури «Вернісаж» (вул. І. Франка, 15), 18.00 - концерт сучасної популярної музики у виконанні тріо «CZERNOWITZER»

Вул. О. Кобилянської, 53, 19.00 - концерт джаз-рок гурту «Альтернатива»

Площа Пресвятої Марії, 21.00 - арт проект «Shadous»

6 жовтня

Вул. Головна (вздовж огорожі парку ім. Т. Шевченка), 10.00-18.00 - виставка-ярмарок непродовольчих товарів

Центральна площа, 10.00-20.00 - виставка-продаж хлібобулочних та кондитерських виробів

Площа Пресвятої Марії – вул. Шкільна, 10.00-22.00 - виставка-продаж виробів майстрів народних ремесел, продуктів бджільництва та ресторанного господарства

Дворик Ратуші, 10.00-17.00 - школа буковинської тайстри, презентація видання, молодіжний флешмоб

Соборна площа, 10.00-22.00 - локація фуд-корту кампанії «Гарбуз»

Вул. О. Кобилянської, 10.00-20.00 - «Чернівецький фортель» - ярмарок виробів ручної роботи та українських крафт-брендів

Дворик Ратуші, 12.00 - інтелектуальний турнір з брейн-рингу на Кубок міста Чернівців

Театральна площа, 10.00-20.00 - виставка-презентація автомобілів

Площа Філармонії, 12.00-18.00 - «Дитяче містечко» (великі шашки, ігротеки з подарунками, танці, музика, святкова лотерея)

Сцена біля фонтана ЦПК і В ім. Т.Г.Шевченка, 12.00 - культурно-розважальна програма для дітей «Вітаємо Чернівці»

Літній театр, 15.00 - ІІІ пісенний фестиваль «Буковинський храм»

Соборна площа, 13.00 - регіональний фестиваль-конкурс рок-музики «Вiдродження -2019»

Вул. О. Кобилянської, 47, впродовж дня - фотозона «Книжковий континент на ім’я Чернівці»

Соборна площа, 19.00 - запальна вечірка для шанувальників танцювальної електронної музики від DJ Allia та DJ Dimitri Aless

7 жовтня

Кінотеатр «Чернівці», 16.00 - презентація музичного фільму «Жило-було село»

Всі новини