Моніторинг закупівель Чернівецької області- 18.09.2019 10:47
Протягом півроку оголошено 11 644 закупівлі загальною очікуваною вартістю 5,3 млрд. грн. Поточна сума договорів – 2,3 млрд. грн.
Медичних закупівель в регіоні протягом 6 місяців не оголошували.
Звітний період – 6 місяців поточного року.
У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1076, що передбачає нову редакцію закону про публічні закупівлі, яка спрямована на революційні зміни у сфері публічних закупівель. Нововведення умовно можна поділити на чотири блоки:
• підвищення ефективності закупівель;
• введення персональної відповідальності за порушення законодавства у сфері закупівель;
• удосконалення механізму оскарження;
• гармонізація з міжнародними стандартами.
Моніторинг здійснювала представниця ГО «Інститут аналітики та адвокації» Олена Дмитренко.
Автор: Марія Мигаль
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