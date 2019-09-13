У "ПриватБанку" стався масштабний збій

- 13.09.2019 21:02
У "ПриватБанку" стався масштабний збій

Технічний збій, через який не працювали термінали для безготівкових операцій "ПриватБанку" та додаток "Приват24", вже усунутий; сервіси будуть працювати без збоїв до 20.30-21.00, повідомили в прес-службі фінансової установи.

Увечері 13 вересня в роботі терміналів "ПриватБанку" в супермаркетах і рітейл-мережах, а також в додатку "Приват24" стався збій. Цю інформацію підтвердили в прес-службі банку.

"Відновлення роботи процесингу після аварійного збою відбудеться протягом півтори години. Технічні служби банку проводять комплекс заходів для повного відновлення стабільної роботи мережі безготівкових операцій", - йдеться в релізі.

Пізніше "Громадському" в банку уточнили, що технічний збій, через який не працювали сервіси, вже усунуто.

Проблеми з оплатою можуть ще виникати, тому що під час збою накопичилася велика кількість запитів, відзначили в "ПриватБанку".

Згідно з повідомленням, робота терміналів і "Приват24" повинна бути повністю відновлена ​​сьогодні до 20.30-21.00.

UPD Робота не відновлена навіть о 22-00

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