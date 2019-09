Бумбокс видає новий альбом “Таємний Код: Рубікон” - 12.09.2019 16:44

Бумбокс видає новий альбом “Таємний Код: Рубікон”, який вперше в історії гурту складатиметься з більш як 11 пісень. Альбом записаний в Україні, Франції та Сполучених Штатах Америки. Він буде подвійним: першим 12 вересня вийде “Таємний Код”, а за два-три місяці – “Рубікон”.

Альбом буде опублікований на касетах, подвійному вінілі та CD версії "фан-пак", до якої увійде бокс для CD, два CD, фото-буклет що ілюструє запис альбому та стікер-пак.

Про пісні, що потрапили до релізу, розповідає Андрій Хливнюк.

“Таємний Код”.

1. “Тримай Мене”. Одна із улюблений моїх пісень останнього часу. Написана разом із чудовим автором і композитором Олександром Чемеровим, колишнім вокалістом Димної Суміші, а сьогодні лідером гурту The Gitas, а також гітаристом Димної Суміші Сергієм Мартиновим. Пісня, на яку ми зняли кліп у США, Італії та Україні. Пісня, котра стала безперечним концертним хітом команди останнього часу. Пісня, котру я з величезним кайфом граю на кожному концерті і вважаю її перлиною цієї платівки.

2. “Ангела ”. Рімейк на пісню гурту Крихітка Цахес “Ангела як я”. Я дуже дякую Саші Кольцовій, що вона знайшла час і приїхала до Будинку звукозапису на студію Мілоша Єліча перезаписати для мене приспів, бо я хотів його семплувати, і щоб діджей Валік скретчив. Це зовсім інша пісня, але як буває у хіп-хопових треках ми використали приспів, який я теж переспівую, й дописали до нього хіп-хопові куплети, аранжування. Це одна із пісень, записаних на студії “La Fabrique” у Франції. Я презентую вам її з превеликим щастям, бо це теплий звук аналогової студії і гострі переживання за кілька діб перед великим струсом у моєму житті.

3. “Дрантя”. Це блюз-рокова пісня, перша з кількох, написаних мною разом з Олегом Аджікаєвим, офіційним саундпродюсером цієї платівки та одним із двох гітаристів гурту. Після "Дрантя" я написав з ним ще багато пісень, але ця робота була першою.

4. “Безодня”. Пісня написана разом із Олегом Аджікаєвим і спочатку я мав співати її сам, але вже на студії зрозумів, що хочу високих партій і знаю, хто їх має заспівати. Я дуже дякую чудовій українській співачці Тіні Кароль, яка одразу ж погодилась на співпрацю і з першого тейку записала свою фантастичну, віртуозну партію. Попри шалено завантажений графік, вона зробила всі необхідні промо, знялась у кліпі. Працювати з тобою Тіночка було дуже приємно. Я тішуся з нашої дружби, яка з цього народилася. Давай ще. Це “Безодня”.

5. “ДШ”. Це пісня російською мовою, написана минулої осені й записана протягом зими. Повністю зроблена у місті Києві. Єдине, її мастеринг, як і інших всіх пісень, робилися у США. Пісня записана новим складом Бумбоксу. Пісня, в якій наш діджей Валік перевершив сам себе вже вкотре. І нам всім, і я сподіваюся слухачам нагадав, що він легендарний скретч-мастер і музикант, котрий в цій платівці виступив не просто як діджей, але як аранжувальник і саундпродюсер, бо без нього пісні не мали б такої глибини та інших сторін і сенсів. Дякую Валік, за те що ти зробив у пісні “ДШ”.

6. “Твій На 100 %”. Пісня, яка була лід-синґлом. Пісня, яка була написана разом із Сергієм Мартиновим, дуже крутим гітаристом та композитором. Пісня, котра на певний час стала першою піснею на концерті групи Бумбокс. І коли ви тепер приходите на концерт Бумбоксу, то будьте майже на 100 % впевнені, що першою буде саме вона. Це реальна історія, реальна зустріч з реальною людиною в аеропорту “Бориспіль”.

7. “Побачимось”. Хотів би сказати, що написав її легко і просто, хотів би сказати, що це лише моя ідея, але ні. Надихнула мене на її написання пісня “I'll Be Seeing You” - джазовий стандарт у виконанні Еріка Клептона. Я раджу вам прослухати цей альбом. Це чудова платівка, яка дуже вплинула на звук французьких записів Бумбоксу. І пісня “Побачимось” якраз одна із пісень, записаних у Франції на студії “La Fabrique”. Якщо ділити творчість команди на різні етапи, то цю пісню можна сміливо відносити до поп-джазового чи тріп-хоп-джазового етапу розвитку команди. І ми таки побачимось.

Всі новини