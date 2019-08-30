



Укрзалізниця хоче закрити 13 станцій у Чернівецькій області - 12.09.2019 15:27



«Укрзалізниця» вважає низку залізничних станцій в Чернівецькій області неприбутковими.

«Укрзалізниця» хоче закрити 13 станцій у Чернівецькій області. Листа з таким змістом отримала Чернівецька ОДА. «Укрзалізниця» вважає низку залізничних станцій в області неприбутковими.

На Буковині залізниця не електрифікована, тому дизельні пасажирські потяги тут є незамінним соціальним транспортом. Ними люди добираються додому після роботи у Чернівцях, а також користуються пенсіонери, котрі відвідують сервісні служби, поліклініки та лікарні.

Одна зі станцій, що її мають намір закрити, — в селі Чудей на Сторожинеччині, яка є основною для діяльності ДП «Сторожинецький лісгосп», що практично паралізує його логістику.

Крім того, процедура закриття станцій для комерційних операцій, пов’язаних із перевезенням вантажів, уже розпочата на станціях Вашківці, Вижниця, Кострижівка, Веренчанка, Заставна, Кіцмань та Карапчів. Найболючіше це вдарить по незаможних мешканцях гірських районів, котрі, до того ж, практично не мають доріг як альтернативи. Вся дорожня мережа в аварійному стані, і мешканців впродовж років годують голослівними обіцянками.

«Припинення вантажних операцій на зазначених станціях, у тому числі на станції Межиріччя, — це, по суті, крах економіки нашої області, що неприпустимо, тим більше при проведенні реформи місцевого самоврядування. Буде паралізована діяльність багатьох підприємств, зокрема бюджетоутворюючих і стратегічно важливих. Про це ми неодноразово інформували центральні органи влади», — зазначив начальник управління інфраструктури Чернівецької ОДА Володимир Трепко.

І буковинська влада, і люди сподіваються через газету «Голос України» достукатися до керівництва монопольного перевізника «Укрзалізниці» та до міністра інфраструктури, щоб зупинити цей антисоціальний крок.

Голос України

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