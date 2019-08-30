



Чоловік підпалив суху траву на подвір'ї: згоріли три будинки, п'ять авто, три гаражі і трактор. ФОТО - 12.09.2019 15:16

Згоріло три будинки, пять авто, три гаража і трактор. Подія відбулась під Києвом.

Масштабна пожежа влаштував житель села Любимівка в Київській області. Про це повідомила прес-служба Національної поліції.

42-річний чоловік, не дивлячись на заборони та попередження від Державної служби з надзвичайних ситуацій підпалив суху траву на подвір'ї свого будинку.

Вогонь швидко перекинувся на сусідні ділянки. В результаті пожежі вщент згоріли три будинки, п'ять автомобілів, три гаражі і трактор.

У поліції повідомили, що постраждалих немає

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