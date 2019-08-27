Для проникнення у помешкання з’явився самонабірний ключ. Як захиститися від злочинців?

- 12.09.2019 09:23
Для проникнення у помешкання з’явився самонабірний ключ. Як захиститися від злочинців?

 Досліджуючи речові докази, судові експерти Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру зіткнулися із поширенням нового способу зламу замків. Злочинці почали використовувати спеціальний технічний засіб – самонабірний ключ.

Щоб не стати жертвою крадіїв, громадянам варто подбати про безпеку своєї оселі. Злочинці знайшли спосіб зламувати замки за декілька хвилин. Це стало можливим завдяки самонабірному ключу. Цей пристрій нещодавно з’явився в обігу, але вже широко використовується зловмисниками. Експерти МВС попереджають: «Економлячи на замках, ви наражаєте своє помешкання на небезпеку».

Стандартні замки – це пристрої із сувальдним або циліндровим механізмом замикання. У першому типі замків ключ безпосередньо контактує із запірним механізмом. У другому – за посередництва «циліндра». На рисунку внизу – схеми цих замків.

Стандарні замки:

Дешеві стандартні замки виробляються без захисту від зламу самонабірним ключем. Для тих, хто дбає про свою безпеку, експерти радять наступне:

1. встановлюйте на двері одночасно замки різних типів;

2. зверніть увагу на замки типу «MyKey» з механізмом захисту проти нових методів зламу, а також – так звані «розумні» замки;

3. використовуйте додаткові заходи безпеки: сигналізацію, камери відеоспостереження тощо.

 

Будьте пильними та не давайте злодіям шансів потрапити до вашого помешкання.

 

 

Чернівецький НДЕКЦ МВС України

Ключові слова: самонабірний ключ фото, злам замків

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