Молодик чинив опір поліцейському - розпочала кримінальне провадження- 10.09.2019 17:12
Зловмисник наніс тілесні ушкодження поліцейському, що прибув на виклик для врегулювання конфлікту. За такі дії йому загрожує до двох років позбавлення волі.
Отримавши в ніч на 11-те вересня повідомлення про бійку на одній із вулиць Чернівців, працівники поліції прибули на виклик для врегулювання конфліктної ситуації. Один із учасників інциденту – 25-річний чоловік поводився агресивно та зухвало. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік здійснював супротив і наніс тілесні ушкодження поліцейському.
Слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції задокументувала правопорушення та опитала свідків події.
За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.
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