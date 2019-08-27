Молодик чинив опір поліцейському - розпочала кримінальне провадження

- 10.09.2019 17:12
Молодик чинив опір поліцейському - розпочала кримінальне провадження

Зловмисник наніс тілесні ушкодження поліцейському, що прибув на виклик для врегулювання конфлікту. За такі дії йому загрожує до двох років позбавлення волі.

 

Отримавши в ніч на 11-те вересня повідомлення про бійку на одній із вулиць Чернівців, працівники поліції прибули на виклик для врегулювання конфліктної ситуації. Один із учасників інциденту – 25-річний чоловік поводився агресивно та зухвало. Під час спілкування з правоохоронцями чоловік здійснював супротив і наніс тілесні ушкодження поліцейському.

 

Слідчо-оперативна група Чернівецького відділу поліції задокументувала правопорушення та опитала свідків події.

 

За вказаним фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 2 статті 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, приватному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: опір поліції санкція статті ККУ, опір поліцейському відповідальність

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Для проникнення у помешкання з’явився самонабірний ключ. Як захиститися від злочинців? Стандартні замки – це пристрої із сувальдним або циліндровим механізмом замикання.
- 12.09.2019 09:23
Соціально-економічне становище Чернівецької області за січень–липень 2019 року Повідомлення головного управління статистики у чернівецькій області
- 11.09.2019 17:41
6-го вересня о 17:00 на стадіоні "Буковина футбольний матч "Динамо" Чернівці - "Динамо" Київ (зірки)
- 02.09.2019 15:20
Як знизити тиск харчуванням? Фахівці прийшли до висновку, що за допомогою однієї
- 02.09.2019 14:52
У Чернівцях вимагають звільнення керівника поліції Артура Шкроби Понад 20 людей – представники організації "АвтоЄвроСила", Соціалістичної партії, партії "Опозиційний блок", організації "
- 30.08.2019 17:12
На Буковині у депутатів від Слуги Народа в рекламі був один підрядник У всіх чотирьох одномандатних округах у Чернівецькій області на позачергових парламентських виборах
- 30.08.2019 15:33
Respublica FEST запрошує на триденне музичне свято до Хмельницького
- 29.08.2019 10:09
Будинок у Дорогибичі завалився через незаконне перелланування Під'їзд житлового будинку в Дрогобичі навряд чи обрушився в результаті вибуху газу - ГСЧС
- 28.08.2019 11:58
П'яний охоронець напав з мечем і сокирою на хлопців, які намагалися пробратися в санаторій Відсіч їм вирішив дати охоронець, який теж ймовірно був в
- 27.08.2019 17:07
Дві нові поліцейські станції відкрито на Буковині Сьогодні, 27-го серпня, відбулося відкриття поліцейських станцій у місті Вашківці на
- 27.08.2019 16:47

Всі новини