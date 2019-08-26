6-го вересня о 17:00 на стадіоні "Буковина футбольний матч "Динамо" Чернівці - "Динамо" Київ (зірки)- 02.09.2019 15:20
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