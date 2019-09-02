Як знизити тиск харчуванням?

- 02.09.2019 14:52
Як знизити тиск харчуванням?

Фахівці прийшли до висновку, що за допомогою однієї лише каші можна знизити собі тиск.

Над цим питанням працювало три незалежні групи вчених. Після безлічі експериментів було встановлено, який саме продукт на сніданок, сприяє зниженню артеріального тиск на цілий день. Відомо, що дослідження проводилося протягом трьох місяців і в ньому взяли участь 110 осіб з проблемою гіпертонії

Фахівці назвали кашу, яка нормалізує тиск

Таким чином тепер доведено, що в учасників, які вживали 8 г розчинних волокон з вівса в день знижувався як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск у порівнянні з іншого контрольною групою, яка була позбавлена ​​такої добавки.

Крім цього, чотиритижневий дослідження за участю близько дев'яносто осіб, які вдавалися до використання ліків від високого артеріального тиску, вказало на те, що 73 відсотки з тих, хто споживає 3,25 г розчинних волокон вівса в день, можуть або припинити, або зменшити прийом препаратів у порівнянні з учасниками в контрольній групі, які не вживали овес.


Каша з вівса більше корисна саме на сніданок

Тим часом, повідомлялося, що зловживання кашами на сніданок також може привести до проблем зі здоров'ям через брак та інших вітамінів. У зв'язку з цим можна зробити наступний висновок - харчуватися кашами можна і потрібно, головне - різноманітними і потроху.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: харчування при підвищенному тиску, підвищенний тиск лікування народними засобами, каша при підвищенному тиску

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