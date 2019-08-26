Усі кандидати від Зе!команди на Буковині діяли централізовано: більшість послуг замовляли на однакові суми в одних і тих самих підрядників. Оплачували їх теж синхронно.

Найдорожчим голос виборця став для переможниці у 201-му окрузі Олени Лис – 27 гривень. Учителька початкових класів отримала 24 243 голоси. Вона внесла до свого виборчого фонду 102 тисячі гривень власних коштів, ще приблизно 562 тисячі вісьмома транзакціями перерахував ФОП Лакуста Дмитро Миколайович. Майже половину суми, а саме 294 тисячі, було витрачено на засоби масової інформації. Ще 155,5 тисячі гривень Лис віддала за розміщення політичної реклами в інтернеті.





Скриншот розшифрування до фінального звіту О. Лис із сайту ЦВК



Попередником "слуги народу" в цьому окрузі був кнопкодав Микола Федорук, обраний від "Народного фронту". Самовисуванець цього разу витратив на агітацію 476 тисяч гривень, а набрав 9 298 голосів. Отже, один голос коштував колишньому народному депутату 51 гривню, й інвестиція виявилася невдалою.

Директор Чернівецького обласного центру "Спорт для всіх" Георгій Мазурашу, який переміг у 203-му окрузі, вклав у кампанію 29 тисяч гривень. Але завдяки донорству ФОПа Максима Веліженкова його виборчий фонд становив майже 456 тисяч гривень. З-поміж Зе!колег Мазурашу отримав найменшу кількість голосів – 18 425, тож один голос обійшовся новообраному нардепу у 25 гривень. Половину виборчого фонду кандидат спрямував на оплату послуг ЗМІ. Ще 98,5 тисячі він сплатив за розміщення агітації в інтернеті. До речі, і Георгій Мазурашу, й Олена Лис, і їхні колеги Максим Заремський та Валерій Божиккористувалися для цього послугами однієї фізичної особи – підприємця, здійснюючи їй платежі в одні й ті самі дні на однакові суми.



Скриншот розшифрування до фінального звіту Г. Мазурашу із сайту ЦВК



Скриншот розшифрування до фінального звіту О. Лис із сайту ЦВК



Збігається у "слуг" і ще низка витрат, наприклад на виготовлення аудіоролика та оплату політичної агітації.



Скриншот розшифрування до фінального звіту М. Заремського із сайту ЦВК



Скриншот розшифрування до фінального звіту В. Божика із сайту ЦВК

Ціна голосу для "слуги народу" у 202-му окрузі Максима Заремського становила 19 гривень. Співробітник Чернівецької обласної державної адміністрації теж лише формально поповнив свій виборчий фонд на 33 тисячі гривень власних коштів, решту 453 400 гривень вніс ФОП Максим Попков. Видатки кандидата були аналогічними до витрат його колег.

Найдешевшим у Чернівецькій області голос виборця став для адвоката Валерія Божика, котрий здобув перемогу у 204-му окрузі, – 15 гривень. Проте він єдиний з-поміж однопартійців сам профінансував свою виборчу кампанію. Власні 568 тисяч гривень Божик використав найефективніше – за нього проголосувала найбільша кількість виборців з-поміж кандидатів у всіх чотирьох округах області – 36 780 осіб. Найвищі витрати – на оплату послуг ЗМІ та розміщення матеріалів в інтернеті.

Під час обчислення було враховано лише офіційні видатки, тобто ті, які здійснювалися з рахунку виборчого фонду й потрапили до звітів кандидатів.

Зазначимо, що, крім виборчих фондів самих мажоритарників від "Слуги народу", на перемогу кандидатів від цієї політсили працювала й реклама всієї партії, яка підвищувала їхні рейтинги. Загалом партія витратила на парламентську кампанію близько 114 млн грн. Утім, як повідомляв Рух ЧЕСНО, не всі видатки "Слуги народу" було відображено у звіті партії.