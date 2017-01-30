



У Чернівцях вимагають звільнення керівника поліції Артура Шкроби - 30.08.2019 17:12

У Чернівцях понад 20 людей вимагають заяви на звільнення керівника патрульної поліції. У Чернівцях активісти вимагають звільнити керівника патрульної поліції Артура Шкроба. Люди прийшли на пікет під стіни Управління патрульної поліції.



Як повідомляє UA:Буковина у Фейсбук, понад 20 людей – представники організації "АвтоЄвроСила", Соціалістичної партії, партії "Опозиційний блок", організації "Національні дружини" та декілька ветеранів АТО – прийшли до управління патрульної поліції з вимогою, аби Артур Шкроб написав заяву на звільнення. Вимагають цього через те, що в ніч на 29 серпня одного патрульного поліцейського затримали на збуті наркотиків.

Артур Шкроб каже, зараз проводять службове розслідування. Водночас він писати заяви не буде.

Патрульного поліцейського затримали у неробочий час, про це раніше сказала прес-секретарка управління патрульної поліції області Віта Криворучко. Він відсторонений від виконання службових обов’язків та зараз перебуває в ізоляторі Хмельницького відділення нацполіції.

Нагадаємо:

30.01.2017 у Кривому Розі представили нового 23-річного начальника патрульної поліції - новим начальником поліції Кривого Рогу призначили колишнього заступника начальника управління патрульної поліції міста Чернівці. А

Артур Шкроб - 23-річний житель Житомирської області. Раніше працював в Чернівецькому управлінні патрульної поліції. Починав як рядовий патрульний, пізніше став старшим інспектором відділу моніторингу та аналітичного забезпечення управління патрульної поліції. Остання посада патрульного - заступник начальника головного управління Національної поліції в Чернівцях.

Нагадаємо, 28 січня 2017 року на сторінці в фейсбуці «Команда Костянтина Усова» з'явилася інформація про зміну керівництва патрульної поліції в Кривому Розі.

За словами народного депутата Костянтина Усова, колишнього начальника патрульної поліції Кривого Рогу Владислава Ткаченко перевели до Одеси на підвищення.

Заступника колишнього начальника Станіслава Коломійця понизили в посаді через некоректне спілкування з особовим складом. Тепер він буде працювати в Маріуполі.

2018 року А. Шкробу призначили у Чернівці:

Начальник Управління патрульної поліції Кривого Рогу Артур Шкроб все залишає піст.

Він подякував патрульних за службу, додавши, що служити разом з нашими інспекторами для нього було честю.

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Нагадаємо, до служби в Кривому Розі Артур Шкроб працював в Чернівцях і займав посаду заступника начальника управління патрульної поліції.

Шкроб починав рядовим патрульним, потім отримав посаду старшого інспектора відділу моніторингу та аналітичного забезпечення УПП.

Ось що писали про це призначення 2017 року в коментарях користувачі сайту Перший Кріворожсткій:

Хоча б квартал треба почекати, подивитися на результати роботи - тоді будемо робити висновки. Судячи з біографії - хлопець сам пішов в патрульні, почав будувати кар'єру. Здорові амбіції - це завжди добре. А якщо ще й чесний - можна відразу пробачити і молодий вік і можливі огріхи в роботі.



А якщо тебе на вулиці в *** *** і пограбують до того ж, то прости молодому, адже він же чесний

Ющенко 31.01.2017

Чи не дня не топтати землю на посаду Пипець

popovich200

Цікаво виходить. Прийшов до органів в 2016 році, а декоарація за 2015 рік і отримав він лише 9 тисяч разом з "іншім" котроє вийшло 5 з копійками тисяч

А свого, місцевого, немає гідного ?. Йде захоплення.

радистка КЕТ

Місцева поліція повинна бути місцевої і працювати з міською владою, а тут чужий по 3 дні на кожному місці і явний ставленик київських інтересів

Платинова Буковина, Чернівці

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