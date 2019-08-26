



Respublica FEST запрошує на триденне музичне свято до Хмельницького - 29.08.2019 10:09

30 серпня - 1 вересня 2019 року у місті Хмельницький у партнерстві з Представництвом ЄС в Україні відбудеться фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST.



Протягом трьох днів на сцені фесту виступлять музиканти та артисти найрізноманітніших жанрів. Серед гостей заходу – рок гурт «Беz Обмежень», гурт у жанрі ямайського ска «Жадан і собаки», перформанс гурт «Хамерман знищує віруси», дум-метал гурт «Ethereal Riffian», фолк гурт «Wahomo» та інші. Одна із найвідоміших гостей фестивалю – Alyona Alyona.



На окремій сцені фестивалю відбудеться дводенний «Голос нової української хвилі» – унікальний майданчик для виступів молодих українських виконавців.



“Фестиваль Respublica FEST збирає найнезвичайніші музичні таланти. Тут поруч і реп, і рок, і фолк, і дум-метал. Це саме та свобода самовираження, яку цінують в Європі і в Україні. І навіть більше – фестиваль сприяє розвитку молодіжної креативності и створює для цього окремі можливості. Динамічна яскрава спільнота Respublica FEST із такими різноманітними творчими вподобаннями, але поєднана у дружнє коло, викликає щире захоплення”, – коментують у Представництві ЄС в Україні.



Спеціально до фестивалю з 31 серпня по 1 вересня буде представлено Креативну територію ЄС, де кожен бажаючий може дізнатися більше про європейські цінності та культуру, відпочити у зірковому наметі на м’яких пуфах, зробити селфі в спеціальній фотозоні ЄС, а на дітей чекатимуть творчі активності.



Вперше цього року вхід на Respublica FEST безкоштовний. Детальна інформація щодо програми фестивалю на сайті організаторів respublicafest. com



Активності під час Respublica FEST відбудуться у партнерстві з Представництвом Євросоюзу в Україні в рамках проекту підтримки культурних та спортивних ініціатив в Україні.

Платинова Буковина, Чернівці

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