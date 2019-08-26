Будинок у Дорогибичі завалився через незаконне перелланування

- 28.08.2019 11:58
Будинок у Дорогибичі завалився через незаконне перелланування

Причина обвалу - не газ. Про це заявив заступник директора департаменту реагування на надзвичайні ситуації ГСЧС Петро Коротинський на брифінгу, передає "ДС" з посиланням на "112 Україна". Дом  панельний.

"З початку руйнування цього будинку була підозра на те, що стався витік газу, проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", - заявив Коротинський.

Він додав, що в даний час поліція проводить встановлення причин вибуху.

Відзначається, що для проведення пошуково-рятувальних робіт залучено близько 450 осіб і 65 одиниць техніки.

На місці НП працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на чолі з першим заступником міського голови Дрогобича Ігорем Германом і оперативна група ГСЧС під керівництвом першого заступника голови Олега Мельчуцкого.

Крім того, під завалами будинку можуть бути ще 5 осіб.

Нагадаємо, вибух в Дрогобичі в будинку по вулиці Грушевського, 101 стався сьогодні близько 2:45.

"Спочатку була підозра, що стався вибух газу, проте в процесі проведення робіт і роботи газової служби було встановлено, що ця причина малоймовірна", - заявив він.

Коротинський уточнив, що поліція займається встановленням причин вибуху.

Близько 2.50 28 серпня на вулиці Грушевського в Дрогобичі обвалилася частина чотириповерхового житлового будинку. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що вибухнув побутовий газ. Першого загиблого рятувальники знайшли під завалами близько 6.05. Ще семеро людей госпіталізовано, в тому числі троє дітей.

О 8.20 рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 ст. 270-1 (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства) Кримінального кодексу України.

Ключові слова: причини обвалу будинку в Дрогобичі, чому впав будинок у Дрогобичі

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