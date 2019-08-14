



Дві нові поліцейські станції відкрито на Буковині - 27.08.2019 16:47

Сьогодні, 27-го серпня, відбулося відкриття поліцейських станцій у місті Вашківці на Вижниччині та у селі Романківці Сокирянського району. Загалом, вони обслуговують 23 населених пункти, у яких проживають приблизно 32 тисячі громадян.

Активну участь у появі вказаних поліцейських станцій взяли місцеві громади. Вони виділили приміщення, допомогли з ремонтом, меблями та офісною технікою. У приміщеннях поліцейських станцій несуть службу дільничні офіцери поліції, інспектори ювенальної превенції, а також працівники сектору реагування патрульної поліції.

Поліцейська станція у місті Вашківці є третьою в районі. Її територія обслуговування охоплює Вашківецьку об’єднану територіальну громаду (місто Вашківці, села Волока, Замостя, Карапчів, Бабине та Вали), а також села Банилів, Слобода-Банилів, Коритне, Бережниця і Бережонка.

Ще 12 населених пунктів обслуговує поліцейська станція, розміщена у будівлі Романковецької сільської ради в Сокирянському районі. Більш якісні поліцейські послуги тепер можуть отримати жителі Романківців і навколишніх сіл: Шебутинці, Кормань, Лопатове, Братанівка, Грубна, Селище, Вашківці, Шишківці, Гвіздівці, Олексіївка та Нова Олексіївка.

В урочистому відкритті поліцейських станцій взяло участь керівництво Вижницького та Сокирянського відділень поліції, представники органів місцевого самоврядування, а також місцеві жителі.

Правоохоронці переконані, що поява цих поліцейських станцій сприятиме налагодженню довірливих відносин між суспільством та поліцейськими, а також дозволить ефективніше забезпечувати правопорядок.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

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