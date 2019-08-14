



П'яний охоронець напав з мечем і сокирою на хлопців, які намагалися пробратися в санаторій - 27.08.2019 17:07

Увечері 26 серпня в Лермонтовському провулку молоді хлопці побилися з охоронцем санаторію. Про це повідомили в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

За даними поліції, троє хлопців, будучи в нетверезому стані, намагалися пробратися в приміщення санаторію. Відсіч їм вирішив дати охоронець, який теж ймовірно був в стані алкогольного сп'яніння. Чоловік озброївся мечем і сокирою і завдав хлопцям тілесні ушкодження. Компанія хлопців також нападала на охоронця.

На місце прибули медики, які оглянули «ворогуючих» і надали всім медичну допомогу. Обставини події встановлять співробітники слідчо-оперативної групи.

Платинова Буковина, Чернівці

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