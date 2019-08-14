Укус комара привів до зупинки серця у жінки- 27.08.2019 14:49
В англійському місті Дагенхам у жінки на три хвилини зупинилося серце після укусу комара. Про це повідомляє газета Daily Mirror.
25-річна Кім Робінсон (Kim Robinson) згадує, як відчула гострий біль у правій щиколотці від укусу комахи. «Місце укусу свербіло, а на наступний день запалилося, - розповідає вона. - Але я не надавала цьому особливого значення. Мені здавалося, що я прийму антибіотик, і все пройде ».
З кожним днем нога продовжувала запалюватися, і в якийсь момент Робінсон стало важко ходити. «Я весь час непритомніла», - пояснила вона. Тоді жінка звернулася в лікарню, де у неї виявили некротичний фасциит - інфекцію, викликану бактеріями Streptococcus pyogenes або Clostridium perfringens. Лікарі попередили, що хвора потребує термінової операції і ризикує залишитися без ноги.
Через зараження у британки розвинувся сепсис. В ході операції погіршився стан її легкого, і зупинилося серце. Її вимушено ввели у штучну кому на п'ять днів. «Я прокинулася і не усвідомлювала, що була в комі, - зізналася Робінсон. - Коли мій колишній коханий показав дату на календарі, я була шокована ».
В процесі реабілітації пацієнтці довелося вчитися розмовляти і ходити. Робінсон пробула в лікарні п'ять тижнів, після чого її перевезли до іншої медичної установи для пересадки шкіри на нозі. «Так страшно, що все почалося з-за простого комариного укусу. Я дуже шкодую, що не відразу звернулася до лікарів. Тепер мої діти носять протимоскітні пластирі на руках », .- уклала Робінсон.
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