



У Чернівцях відбудеться дискусія-тренінг від Представництва ЄС. - 26.08.2019 10:20

Представництво Європейського Союзу в Україні висловлює Вам свою повагу та запрошує Вас та Ваших колег до участі у дискусії-тренінгу від Представництва ЄС.

Що? Дискусія-тренінг «European Projects Lab for NGOs»

Коли? 2 вересня (понеділок), 16:00 – 19:00

Де? м. Чернівці, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Лесі Українки, 23, читальна зала, 2-й поверх

Для кого? Представники громадських організацій, що займаються утвердженням європейських цінностей, мають досвід співпраці з проектами Євросоюзу та зацікавлені в продовженні такої співпраці, або ж такі, що розглядають можливість розпочати таку діяльність.

Відібрані учасники заходу зможуть презентувати власні проекти або поділитися своїми ідеями для грантових заявок. Також представники громадських організацій отримають експертну оцінку представлених проектних ініціатив.

Крім цього, буде проведено Антитренінг «Як НЕ отримати грант від донора». На ньому представники неурядових організацій в режимі реверсивного мозкового штурму дізнаються, що саме не варто робити, аби отримати грантову підтримку від ЄС.

Тренер: Олег Кулініч, доцент кафедри соціальної і гуманітарної політики Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, керівник проектів ГО «Інститут соціальної політики регіону».

Подія на Facebook: https://www.facebook.com/events/931197597243343/

Як взяти участь? Заповніть електронну заявку http://bit.ly/NGOs-training-2019

Окремо будуть відібрані учасники, які матимуть змогу презентувати власні проекти.

Результати відбору будуть оголошені 27 серпня.

Участь у дискусії-тренінгу безкоштовна!

Також будемо вельми вдячні за поширення інформації про подію серед зацікавлених осіб.

Деталі – у прикріпленому анонсі.

У разі питань звертайтеся.

З повагою, Аліса Тягун

ГО «Інтерньюз-Україна»

Координатор інформаційної кампанії «Будуймо Європу в Україні» Представництва ЄС в Україні

Платинова Буковина, Чернівці

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