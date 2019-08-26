У Чернівцях обвалився будинок- 26.08.2019 18:11
У понеділок, 26 серпня, в Чернівцях сталася надзвичайна подія. Як з'ясували журналісти сайту «Платинова Буковина», в центрі гашого міста обвалився житловий будинок.
Про це в «Фейсбуці» повідомив секретар Чернівецької міськради Василь Продан. Інцидент стався на вулиці Руській, 66.
У момент надзвичайної події в будинку знаходилися жінка і діти. На щастя, вони вчасно встигли вибігти на вулицю і не постраждали.
Відзначимо, що поруч з будинком проходить капітальний ремонт дороги.
Вже повідомляється, що «попередньою причиною падіння стіни стали роботи з гідроізоляції будинку, які проводилися його власниками».
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