Книга "Дайте вашему подростку пещеру и помогите добыть мамонта"

- 26.08.2019 11:47
Книга "Дайте вашему подростку пещеру и помогите добыть мамонта"

Психолог Виктория Шудель представляет свою новую книгу «Дайте вашему подростку пещеру и помогите добыть мамонта».

Эта книга про отношения в семье для родителей подростков. Основа текстов — наработки психолога Виктории Шудель в ее психологической практике, а также собственный опыт в своей семье - в воспитания двух подростков, сына и дочери.

В книге рассказывается о нормах и сложностях подросткового возраста, о многих типичных и не очень ошибках родителей подростков. Рассказывается, кто какой вклад вносит в отношения родитель-подросток, что является причиной многих типовых ситуаций и где искать выход.

Если родителю сложно выдерживать вашего подростка, если часто душат слезы, злость разочарования, если взросление ребенка приносит тяжелые чувства, главы этой книги помогут посмотреть на ситуацию с другого ракурса и быть может, переосмыслить многое из происходящего.

Читатели узнают, как возможно облегчить переживания родителей в этом периоде жизни их детей. Что возможно предпинять,если характер подростка ни на кого в семье не похож.

В книге есть упражнения для родителей подростков. Родители, читающие книгу, смогут подумать, о чем, быть может вы забыли за эти 9-15-20 лет рядом с сыном или дочерью и что пора изменить. Они узнают, куда еще возможно движение родителя, если не к подростку. Возможно ли найти иные смыслы, чем сын или дочь.

☝️Детали отправки книги к вам — уточняйте на е-мейл vshudel@gmail.com, либо на сайте 



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Ключові слова: книга психолога Виктории ШУдель

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