На кордоні у Путилі підстрелили пасажира контрабандиста

- 18.08.2019 13:57
На кордоні у Путилі підстрелили пасажира контрабандиста

На прикордонній зоні правопорушник намагалися безперешкодно перетнути кордон. Під час припинення протиправних дій, одного із пасажирів авто було поранено.

Сьогодні, 18 серпня о 03:35 годині на спецлінію «102» надійшло повідомлення від чергового лікаря Путильської Центральної лікарні, що до приймального відділення доставлено 24-річного жителя села Киселиці Путильського району з діагнозом ­­– вогнепальне поранення.

На місце події був скерований наряд ГРПП та слідчо-оперативна група Путильського віділення поліції.

Слідчо-оперативної група встановила, що троє чоловіків рухалися на автомобілі «Nissan Patrol» в напрямку села Шепіт. Прикордонники виконуючи обов’язки з охорони державного кордону по напрямку «618 Прикордонного знаку», зупиняли транспортний засіб з метою перевірки на протиправну діяльність. На вимогу прикордонників автомобіль не зупинився, а продовжив рухатися далі. Під час, цього було застосовано зброю для зупинки вказаного транспортного засобу. В результаті, одного з чоловіків, який сидів на задньому сидінні автомобіля було поранено.

На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини події встановлюються.

Справу передано до Державного бюро розслідувань.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кордон Путила новини

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