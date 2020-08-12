



В Росії другий Чорнобиль, все приховують? - 12.08.2019 13:29

9 серпня військові закрили для цивільних суден район Двінського затоки, де стався вибух.

Схоже, Чорнобиль-2 вже трапився, і всім нам залишається чекати, що керівництво союзного нам держави все-таки скаже всім правду.

«В Москву двома літаками санавіації були доставлені шість чоловік, які постраждали під час вибуху на військовому об'єкті в районі Двінського затоки Білого моря в Архангельській області. Як зазначає Baza, водії реанімобілів одягнені в костюми хімзахисту, а машини - обмотані плівкою.

До державного біофізичний центр імені Бурназяна постраждалі доставлені з діагнозом «радіаційне опромінення». Крім того, лікарі діагностували у постраждалих важкі травми, пише Baza.

У числі постраждалих, за даними Baza, є Ігор Березін, Сергій Плаксін, Олексій Перепьолкін, Дмитро Абалін, Олександр Манюсін, Сергій Гришин. Видання зазначає, що найбільші дози радіації отримали Березін, Плаксін і Перепьолкін. За словами декількох джерел Baza в Міноборони РФ, весь одяг поранених вже спалили, зробили це відразу після госпіталізації. Точно так само вчинили і з костюмами хімзахисту і одягом лікарів, які першими надавали допомогу постраждалим ».

Тепер друга цитата:

«Район Білого моря, де, як передбачається, стався вибух на військовому полігоні, закрили для судноплавства. Акваторію на північ від села Ненокса за рішенням Міноборони доведеться обходити. Заборона введена з 9 серпня по 10 вересня. У той же час під Северодвінську був зафіксований викид радіації через вибух у військовій частині. Фон підвищився відразу після НП близько полудня, повідомила місцева влада. У ЗМІ з'явилася інформація, що рівень радіації в районі перевищив норму в три рази.



8 серпня близько 12 дня за місцевим часом датчики Автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки (АСКРО) зафіксували підвищення радіаційного фону в російському Северодвінську. Це сталося після вибуху на військовому полігоні в Архангельській області. фото http://atr.ua/

Це підтвердили і в регіональному МНС, розповів "Комерсант FM" керівник проекту енергетичної програми Greenpeace в Росії Рашид Алімов: «З 11.30 до 12.30 в Северодвінську були зафіксовані фонові значення гамма-випромінювань до 2 мікрозівертів на годину - це досить помітне перевищення.

Сам факт такого стрибка радіаційного фону - вже індикатор події ».

Якщо ймовірність першого повідомлення може викликати якісь сумніви - мовляв, ненадійне медіа повідало про це світу, - то друге медіа якраз відноситься до числа наднадійних. Видавничий дім «Комерсант» контролюється Алішером Усмановим, одним з найбагатших людей Росії, який, в свою чергу, контролюється - як і всі російські мільярдери - Кремлем в режимі напівручному управління. Будь-яка неперевірена або неугодна вищому російському керівництву інформація негайно дезавуюється, нехай навіть ціною скандалу. Згадаймо недавню історію зі звільненням цілого журналістського відділу через статтю, яка не сподобалася лише Валентині Матвієнко (НЕ Медведєву навіть!).

Тепер повернемося зі сторінки лояльного до Кремля медіа на сторінку медіа не цілком лояльного.

«Сьогодні стало відомо, що в аптеках Архангельська різко зріс попит на йодовмісні препарати. Сьогодні в аптечних кіосках міста знайти їх вже майже неможливо, зазначає «Інтерфакс». «Вчора скупили все. Спочатку йод в таблетках, йодомарін, потім звичайний йод і йодистий калій. Ажіотаж почався близько 17 години, і до самого закриття все розібрали. Люди перед касою обговорювали новини про радіацію в Северодвінську, про вибух у військових », - сказала фармацевт аптеки в столиці Помор'я. В іншій аптеці агентству розповіли, що в п'ятницю фармацевти зробили термінове замовлення йодовмісних ліків ».

І далі: «Пізніше губернатор Архангельської області Ігор Орлов повідомив, що в регіоні не зафіксовано перевищення рівня радіаційного фону після вибуху на військовому полігоні».

Вам це нічого не нагадує?

Так, друзі мої, так. 1986 рік. Керівництво країни мовчить, керівництво республіки все спростовує, але йодовмісні препарати несподівано зникли з аптек України та Беларусі.

Другий Чорнобиль?

Може бути.

У всякому разі, зараз всі скандали навколо московських виборів та іншої демократичної і не дуже демократичної процедури для Кремля вкрай важливі. Нехай краще населення Росії і Північної Європи обговорюють чергові удари кийками і вироки нещасним юнакам, яких, як з'ясовується, науки недостатньо харчують, ніж те, наскільки відповідає реальності інформація про підвищення радіаційного фону в районі Білого моря.

Нічого, як то кажуть, особистого. Такий закон політичного піару. Пам'ятайте, великий Гілберт Кіт Честертон писав про аналогічну ситуацію в безсмертному оповіданні «Зламана шпага»:

«Після хвилинного мовчання маленький мандрівник, священик, сказав великому:

- Де розумна людина ховає камінчик?

І великий тихо відповів:

- На морському березі.

Маленький кивнув головою і, трохи помовчавши, знову запитав:

- А де розумна людина ховає лист?

І великий відповів:

- В лісі.

- Де розумна людина ховає лист? В лісі. Але що йому робити, якщо лісу немає?

- Так, так, - відгукнувся співрозмовник роздратовано, - що йому робити?

- Він садить ліс, щоб заховати лист, - сказав священик приглушеним голосом. - Страшний гріх! »

Щоб сховати один скандал, знадобиться безліч інших. Читаємо класиків і запасаємося попкорном. Бажано, йодовмісні попкорном.

Платинова Буковина, Чернівці

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