



Як оспорити позов колектора на борг? - 14.08.2019 12:52

ТОВ «Вердикт Капітал» програло справу через відсутність фінансової ліцензії та необхідних доказів

Українці щосили оскаржують перепродажу своїх кредитів колекторським компаніям. Свіже рішення на цей рахунок виніс Дарницький районний суд м.Києва у справі №753 / 8191/13-ц. Він відмовив у зміні кредитора за позикою 918 тис. Грн на користь ТОВ «Вердикт Капітал».

В ході розгляду в суді було доведено, що передача і обслуговування позики в компанії «Вердикт Капітал» - це факторингові послуги. У той же час зазначена компанія не володіє відповідною ліцензією, тому не має права тримати на балансі кредити, купуючи їх у первинних кредиторів.

«Ч. 1 ст. Одна тисяча сімдесят сім Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 5 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачається, що суб'єктний склад в договорі факторингу має три сторони: клієнта, яким може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності (ч. 2 ст. 1079 Цивільного Кодексу України), фактора , яким може бути банк або інша банківська установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції (ч. з ст. 1079 цивільного Кодексу України) і боржник, тобто набувач послуг або товарів по п рвічним договором. Фактор для надання фінансової послуги повинен бути включеним до Державного реєстру фінансових установ. Разом з тим, інформація про ТОВ «Вердикт Капітал» не міститься в державному реєстрі фінансових установ », - йдеться в постанові суду.

Решта позичальників, чиї кредити виявилися в портфелі ТОВ «Вердикт Капітал» також можуть оскаржити їх передачу. Мають право наполягти на виплати до Фонду гарантування вкладів фізосіб. Платити люди і підприємства зобов'язані - зміна правонаступника не має на увазі неплатежі. Але якщо передача прав вимоги відбулася з порушенням чинного законодавства, що буде підтверджено рішенням суду, платити можна первинному кредитору.



Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини