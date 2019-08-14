Як оспорити позов колектора на борг?

- 14.08.2019 12:52
Як оспорити позов колектора на борг?

ТОВ «Вердикт Капітал» програло справу через відсутність фінансової ліцензії та необхідних доказів

Українці щосили оскаржують перепродажу своїх кредитів колекторським компаніям. Свіже рішення на цей рахунок виніс Дарницький районний суд м.Києва у справі №753 / 8191/13-ц. Він відмовив у зміні кредитора за позикою 918 тис. Грн на користь ТОВ «Вердикт Капітал».

В ході розгляду в суді було доведено, що передача і обслуговування позики в компанії «Вердикт Капітал» - це факторингові послуги. У той же час зазначена компанія не володіє відповідною ліцензією, тому не має права тримати на балансі кредити, купуючи їх у первинних кредиторів.

«Ч. 1 ст. Одна тисяча сімдесят сім Цивільного кодексу України та ч. 5 ст. 5 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачається, що суб'єктний склад в договорі факторингу має три сторони: клієнта, яким може бути фізична або юридична особа, яка є суб'єктом підприємницької діяльності (ч. 2 ст. 1079 Цивільного Кодексу України), фактора , яким може бути банк або інша банківська установа, яка відповідно до закону має право здійснювати факторингові операції (ч. з ст. 1079 цивільного Кодексу України) і боржник, тобто набувач послуг або товарів по п рвічним договором. Фактор для надання фінансової послуги повинен бути включеним до Державного реєстру фінансових установ. Разом з тим, інформація про ТОВ «Вердикт Капітал» не міститься в державному реєстрі фінансових установ », - йдеться в постанові суду.

Решта позичальників, чиї кредити виявилися в портфелі ТОВ «Вердикт Капітал» також можуть оскаржити їх передачу. Мають право наполягти на виплати до Фонду гарантування вкладів фізосіб. Платити люди і підприємства зобов'язані - зміна правонаступника не має на увазі неплатежі. Але якщо передача прав вимоги відбулася з порушенням чинного законодавства, що буде підтверджено рішенням суду, платити можна первинному кредитору.

Платинова Буковина, Чернівці

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