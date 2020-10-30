Допомога проекту

- 30.10.2020 09:58

Дорогі друзі!

Нашому ресурсу вже більше 12 -ти років і весь цей час ми працюємо для Вас і Вашого інформування та натхнення.

Якщо Вам подобається те, що ми робимо, і Ви хочете допомогти нам розвивати наш ресурс і далі, Ви можете підтримати наш проект матеріально.

Ми вдячні вам за любу Вашу фінансову підтримку.

Ми докладаємо багато зусиль, щоб кожен день ви могли бачити на сторінках сайту Платинова Буковина цікаві  статті, новини та довідко.

Якщо вам подобається те, що ми робимо, і хочете допомогти нам розвивати сайт Платинова Буковина і далі, ви можете підтримати наш проект матеріально.

Ми знаємо, кожна сума  матиме значення: кожне пожертвування з боку наших читачів для нас дуже важливе.

Ми потребуємо 640 доларів. Зібрані кошти будуть відразу направлені на важливі справ:

оплати інтернет-каналу (250гривень/10$ кожен місяць), оплата за хостинг (3750гривень/150$ на мсяць), розхідних матеріалів для офісу редакції (5000гривень/200$ на місяць), оренда офису (7000/280$ на місяць).

Крім того, ми хочемо, щоб ви знали, що додатково перераховані вами кошти будуть використані для наших соціальних проектів, завдяки яким наше життя стає хоч трохи краще кожен день - а саме ми підтримуємо ініціативи Всеукраїнського Благодійного фонду «Добро об’єднує».

Ми заздалегідь дякуємо вам за підтримку.

Будь ласка, виберіть зручний для вас спосіб переказу коштів, щоб підтримати сайт Платинова Буковина прямо зараз!

Ми заздалегідь дякуємо Вам за надану допомогу!

 

Проект "Платинова Буковина" - провідне Інтернет ЗМІ Чернівців та Буковини, довідково-інформаційний портал.

 

Випускається друкована версія - довідник міста Чернівці.

 

Портал "Платинова Буковинатм" засновано 20 грудня 2007 року. Щоденні новини, каталог підприємств, тисячі статей, афіша подій, прогноз погоди, фотогалереї, оголошення.

 

 

 Контакти: 906506@ukr.net , т. (0372) 906-506, +38 (066) 320-22-62

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