



Знайомства в Tinder: що може статися? - 12.08.2019 10:45

Британка Ребекка Рауз (Rebecca Rouse) стала жертвою шахрая Пола Джилетта (Paul Gillett), з яким познайомилася в додатку Tinder.

Рауз почала листуватися з Джілетта в лютому 2017 року. За його словами, він працював в сфері ритуальних послуг. Спочатку чоловік здався британці милим. «Все його повідомлення були такими приємними, коли я читала їх, у мене на обличчі з'являлася величезна посмішка», - згадувала вона.

Через тиждень спілкування в Tinder пара вирішила зустрітися. Рауз познайомила чоловіка зі своєю мамою, якій він також сподобався. Вони нерідко ходили вечеряти все разом, причому Джилетте часто платив за їжу. Крім того, він обіцяв зводити Рауз на концерт співака Еда Ширана на її день народження.

Потім Джилетте переїхав до Рауз під приводом того, що в його будинку стало неможливо жити через пошкодження, які будівлі завдав шторм. У квітні 2017 року його поскаржився на проблеми з нирками і ліг в приватну клініку, витрати на лікування в якій оплатила його кохана. Рауз перевела на рахунок Джилетта 3182 британських фунта (близько 250 тисяч рублів).

Після цього Джилетте перестав відповідати на дзвінки та повідомлення жінки. Вона зателефонувала його батькам і дізналася, що вони не бачили його вісім місяців і у нього немає ніяких проблем з нирками. Про це пише Mirror.

Рауз заявила в поліцію, і через майже два роки вони знайшли злочинця. Джилетте зізнався, що подібним чином обманював ще кількох людей. Його засудили до трьох років в'язниці.

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