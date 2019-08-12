Знайомства в Tinder: що може статися?

- 12.08.2019 10:45
Знайомства в Tinder: що може статися?

Британка Ребекка Рауз (Rebecca Rouse) стала жертвою шахрая Пола Джилетта (Paul Gillett), з яким познайомилася в додатку Tinder. 

Рауз почала листуватися з Джілетта в лютому 2017 року. За його словами, він працював в сфері ритуальних послуг. Спочатку чоловік здався британці милим. «Все його повідомлення були такими приємними, коли я читала їх, у мене на обличчі з'являлася величезна посмішка», - згадувала вона.

Через тиждень спілкування в Tinder пара вирішила зустрітися. Рауз познайомила чоловіка зі своєю мамою, якій він також сподобався. Вони нерідко ходили вечеряти все разом, причому Джилетте часто платив за їжу. Крім того, він обіцяв зводити Рауз на концерт співака Еда Ширана на її день народження.

Потім Джилетте переїхав до Рауз під приводом того, що в його будинку стало неможливо жити через пошкодження, які будівлі завдав шторм. У квітні 2017 року його поскаржився на проблеми з нирками і ліг в приватну клініку, витрати на лікування в якій оплатила його кохана. Рауз перевела на рахунок Джилетта 3182 британських фунта (близько 250 тисяч рублів).

Після цього Джилетте перестав відповідати на дзвінки та повідомлення жінки. Вона зателефонувала його батькам і дізналася, що вони не бачили його вісім місяців і у нього немає ніяких проблем з нирками. Про це пише Mirror.

Рауз заявила в поліцію, і через майже два роки вони знайшли злочинця. Джилетте зізнався, що подібним чином обманював ще кількох людей. Його засудили до трьох років в'язниці.

Ключові слова: Тиндер як спілкуватися, загрози Тіндер

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На горі Томнатик пройшов дводенний фестиваль «Pamir Fest». Працівники поліції цілодобово несли службу Упродовж, 10 та 11 серпня, працівники Путильського відділення поліції спільно з Кіцманським відділом
- 12.08.2019 10:40
Евгений Червоненко: Зеленский - лох В эфире ток шоу МАГА Евгений Червоненко в интервью ведущему сказал: Не побоюсь этого слова - Зеленский - лох в государственном управлении. Пусть на меня Луценко возбудит дело".
- 12.08.2019 09:54
Буковинські поліцейські повернулися із зони операції Об’єднаних сил Заступник начальника ГУНП в Чернівецькій області Ігор Доголіч вручив бійцям подяки за те, що вони
- 09.08.2019 10:37
Заліщики запрошують у гості на фестиваль культури, мистецтва та туризму В програмі фестивалю майстер-класи, ігри, кінопокази, літературний майданчик, сплави
- 07.08.2019 16:33
В Україні найбільше фальсифікували міжнародний іспит з основ медицини У Міністерстві охорони здоров'я України заявили про фальсифікації на міжнародному
- 07.08.2019 12:26
Заремський переміг у 202 окрузі Згідно даних ЦВК впевнену перемогу здобув представник
- 22.07.2019 15:32
По округу №201 виграє Олена Лис По округу №201 кандидатом вказана 48-річна Олена Лис, яка
- 22.07.2019 15:23
Явка виборців у Чернівецькій області 21.07.2019 року Стала відома явка виборців у Чернівецькій області. На Буковині проголосували
- 22.07.2019 14:37
Адвокат Валерій Божик від "Слуги народу" перемагає Бурбака на 204 окрузі Народний фронт" у парламенті 8-го скликання, який йде
- 22.07.2019 14:13
Україна серед лідерів за кількістю туристів на Мальдивах Україна зайняла одну з лідерських позицій серед європейських країн, туристи якої
- 17.07.2019 10:29

Всі новини