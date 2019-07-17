Буковинські поліцейські повернулися із зони операції Об’єднаних сил- 09.08.2019 10:37
Уранці, 9 серпня, поліцейські прибули до Головного управління Національної поліції Чернівецької області. Урочистості розпочалися з шикування особового складу.
Заступник начальника ГУНП в Чернівецькій області Ігор Доголіч вручив бійцям подяки за те, що вони ризикуючи своїм життям, забезпечували правопорядок на Сході країни.
Прийшли зустріти правоохоронців також родичі, дружини, діти, батьки та друзі.
Після кількаденного відпочинку правоохоронці приступлять до виконання своїх службових обов’язків.
Відділ комунікації поліції Чернівецької області
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