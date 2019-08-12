Евгений Червоненко: Зеленский - лох- 12.08.2019 09:54
В эфире ток шоу МАГА Евгений Червоненко в интервью ведущему сказал: Не побоюсь этого слова - Зеленский - лох в государственном управлении. Пусть на меня Луценко возбудит дело". Также было сказано, что у Владимира Зеленского на ушах нависли благодетели, которые нашептывают каждый свое, для своей выгоды. ЗЕ-команда только болтает о Стране в смартфоне - а у людей другая реальность в Украине.
Также Червоненко назвал с*ками тех в комиссиях, кто не занимается освобождения военнопленных и ругает Медведчука, который по мнению Червоненко больше всех освободил военнопленных.
Напомним, Евгений Червоненко - внук брата величайшего поэта СССР Самуила Маршака. Неоднократно заявлял, что он еврей, в разное время в Украине занимал различные руководящие должности. Вместе с женой в 90-годы начал транспортный бизнес и стал миллионером. Женат, воспитывает в браке сына Альфреда.
Евгений Большов, для Платиновой Буковины
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Пиарится дядя, метит в президенты